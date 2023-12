Viva Rai2!, Amadeus a Fiorello: «30 big? Ne volevo di più, poi ho pensato a te e ho detto “meglio di no”»

Dopo l’annuncio sui 30 big in corsa a Sanremo 2024, Amadeus è passato da Fiorello a Viva Rai2!. «30 cantanti? Sono 27 più i giovani. Ma senza i superospiti il tempo sarà lo stesso», dice il conduttore. Fiorello ricorda che ci sarà anche lui e poi lo prende in giro: «Ieri sei andato due volte al Tg1, poi da Mara. Da Fazio non sei andato? Chi fa Sanremo non può andare da nessuna parte, è la regola». Amadeus ha risposto che si tratta del «cosiddetto embargo, è quando interrompi i rapporti commerciali con altri Paesi sia per ragioni politiche che economiche. In questo caso è solo perché il cantante non può andare da altre parti, sennò poi lo vogliono tutti e quando arriva a Sanremo, tutti dicono: ‘ancora questo!’». Poi Fiorello chiede un pronostico sul vincitore: «Diciamo che potrei avere un podio di 5, 5 li potrei già pensare e secondo me tra i 5 ci potrebbe essere anche una sorpresa che non ci aspettiamo, avendo ascoltato tutte le canzoni». Infine, la domanda sui concorrenti: «Di tutti quelli che hai scartato, a parte i Jalisse che ti hanno rigato la macchina, c’è uno o una che dici ‘mannaggia’?», chiede Fiorello. La risposta: «Sempre fino all’ultimo. Ce ne sono almeno 3 o 4 che avrei preso, ci ho anche pensato: e se ne metto 30 e poi coi i giovani arriviamo a 33. Poi ho pensato a te e ho pensato che era meglio di no».

Leggi anche: