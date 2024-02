Sanremo 2024, tutti gli ospiti attesi alla 74esima edizione del Festival

Le luci della 74esima edizione del Festival di Sanremo si riaccendono all’Ariston martedì 6 febbraio, per cinque serate di musica e spettacolo. Per la quinta volta consecutiva, come conduttore e direttore artistico, c’è Amadeus, che si è occupato della selezione delle canzoni in gara, trenta quest’anno. Sul palco è affiancato da co-conduttrici e co-conduttori diversi ogni sera e tra una esibizione e l’altra sono previsti, come sempre, ospiti italiani e internazionali. All’insegna della musica, e non solo. Anche per questa edizione, oltre al teatro Ariston, vengono allestiti altri palchi paralleli: quello galleggiante di Costa Crociere, e quello di piazza Colombo nel centro cittadino.

Co-conduttrici e co-conduttori

Dal 6 al 10 febbraio all’Ariston Amadeus è affiancato da artisti diversi, del mondo della musica e dello spettacolo. E così nella prima serata il co-conduttore è il vincitore della scorsa edizione, il cantante Marco Mengoni, in una veste insolita. Poi è il turno di tre donne: la cantante Giorgia mercoledì 7 febbraio, l’attrice e comica siciliana Teresa Mannino giovedì 8, la presentatrice tv, cantante e ballerina Lorella Cuccarini venerdì 9. Nella finale di sabato 10 infine, Amadeus ha voluto sul palco l’amico e collega Fiorello, con il quale annuncerà il vincitore di questa edizione.

I cantanti

Oltre ai trenta cantanti in gara, sul palco dell’Ariston si alternano numerosi artisti e musicisti. Tra loro, anche Mengoni, che l’anno scorso ha vinto il Festival con il brano Due vite, e Giorgia, che festeggia i 30 anni della sua hit E poi. Ci sono poi altri due “compleanni” che vengono celebrati in questa edizione: i 40 anni di Terra promessa di Eros Ramazzotti e i 60 anni di Non ho l’età di Gigliola Cinquetti. Dopo due anni dall’annuncio della malattia, Giovanni Allevi torna a esibirsi dal vivo, nella seconda serata del 7 febbraio, e in quella finale si attende l’arrivo del ballerino di fama internazionale Roberto Bolle. Come superospiti internazionali, Amadeus ha annunciato la presenza dell’attore hollywoodiano Russell Crowe – si tratta di un ritorno, dopo l’invito del 2001: questa volta porta sul palco la sua musica e si esibirà in pezzi blues – e quella di John Travolta: anche per lui è un ritorno, dopo l’esperienza del 2006.

Gli altri palchi

Come si diceva, anche quest’anno vengono allestiti altri palchi fuori dall’Ariston. Su quello galleggiante organizzata da Costa Crociere sulla Smeralda ormeggiata al largo, sono attesi Tedua nella prima e ultima serata, il deejay francese Bob Sinclar, il rapper ligure Bresh e Gigi d’Agostino, che è tornato a mostrarsi sui social a fine novembre 2022 dopo un lunghissimo periodo di assenza a causa di una grave malattia che lo avevo «colpito in modo aggressivo». In piazza Colombo invece si esibiscono alcuni dei protagonisti della scorsa edizione. Da martedì a sabato, cantano Lazza, Rosa Chemical, il duo pop Paola & Chiara, Arisa e Tananai.

Tutti gli ospiti serata per serata

Prima serata: martedì 6 febbraio

Marco Mengoni

Edoardo Leo

Seconda serata mercoledì 7 febbraio

Giovanni Allevi

John Travolta

Giorgia

Leo Gassmann

Cast della serie tv Mare Fuori

Nuova Orchestra Santa Balera

Terza serata giovedì 8 febbraio

Russell Crowe

Eros Ramazzotti

Sabrina Ferilli

Stefano Massini e Paolo Jannacci

Quarta serata venerdì 9 febbraio

Cast della serie tv Mameli

Quinta serata sabato 10 febbraio

Roberto Bolle

Gigliola Cinquetti

Luca Argentero

Claudio Gioè

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: