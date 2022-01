La lotta di Gigi D’Agostino contro la malattia, la prima foto del dj: «Il 2022 mi doni pace e forza»

Per la prima volta il celebre dj pubblica una foto che dice tanto a proposito delle sue attuali condizioni di salute. Alla fine del 2021 aveva scritto: «Un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo»

«Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza». Sono queste le parole che accompagnano l’ultimo post del famoso dj Gigi D’Agostino, pubblicate sui suoi canali social e allegate a una foto che dice tantissimo a proposito delle sue attuali condizioni di salute. Solo qualche mese fa, il deejay dance con milioni di fan da ognidove diede l’annuncio della sua grave malattia, ora l’immagine postata lo ritrae mentre si muove lungo il corridoio di casa, sguardo basso e fisico debilitato, con l’aiuto di un deambulatore per meglio sostenersi. Luigino Celestino Di Agostino, 55 anni, è stato colpito in modo aggressivo dalla malattia (non è noto quale sia) e per questo è scomparso totalmente dalla scena pubblica da ormai diverso tempo.

«Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo – aveva scritto il celebre dj alla fine del 2021 per spiegare ai suoi fan un’assenza di mesi -. È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo». Una condizione le cui origini vanno forse ricercate qualche anno prima, quando comparvero i primi segnali di qualcosa che non andava. Era il 2017 quando il dj che ha fatto ballare tante generazioni annullò due date importanti del suo tour a causa di una «terapia» alla quale avrebbe dovuto sottoporsi per alcuni giorni. Chiari segnali che hanno subito fatto preoccupare milioni di fan: «Il mio problema questa mattina si è aggravato», aveva spiegato lui.

