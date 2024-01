Sanremo 2024, tutti gli ospiti fuori dall’Ariston in piazza Colombo: l’annuncio di Amadeus

Nella 74esima edizione del Festival di Sanremo all’Ariston si esibiscono 30 artisti, tra giovani, esordienti e cantanti di grand esperienza. Amadeus è affiancato sul palco da cinque co-conduttori diversi, uno per serata: prima il vincitore dela scorsa edizione Marco Mengoni, poi Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e in quella finale l’amico e collega Rosario Fiorello. Mentre si delinea tutto il programma del palco principale del Festival, il conduttore e direttore artistico annuncia anche gli ospiti sugli altri due palchi paralleli, quello di piazza Colombo e quello sulla Costa Smeralda della flotta Costa Crociere, che sarà ancorata al largo di Sanremo. Come già anticipato, li artisti del palco galleggiante sono Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi d’Agostino. Giovedì 11 gennaio, in diretta al Tg1, è invece il turno dell’annuncio degli ospiti del palco di piazza Colombo, tutti protagonisti di Sanremo nel 2023. Martedì 6 febbraio si esibirà Lazza, arrivato secondo nella scorsa edizione, mercoledì 7 febbraio è il turno di Rosa Chemical, giovedì 8 torna il duo pop Paola & Chiara, che sono anche le conduttrici del PrimaFestival, venerdì 10 febbraio canterà in piazza Arisa e nella serata di sabato 10 febbraio si esibisce Tananai.

