Sanremo 2024, ancora un po’ di Hollywood al Festival: Amadeus annuncia John Travolta

«Devo darvi una notizia, mercoledì 7 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo, tra gli ospiti ci sarà un attore che ha fatto ballare intere generazioni. Avete capito di chi si tratta? John Travolta». Amadeus, conduttore e direttore artistico anche della 74esima edizione, ha annunciato al Tg1 un altro ospite che salirà sul palco dell’Ariston. Ed è un altro divo di Hollywood, dopo la presenza già confermata di Rusell Crowe. «Mi trovo in un luogo fantastico, questa è la galleria del teatro Ariston», dice nel video andato in onda su Rai1, «certo, adesso non c’è nessuno ma tra pochi giorni pieno pieno di persone che balleranno, canteranno e si divertiranno cono noi». L’attore americano era già stato ospite a Sanremo nel 2006, chiamato da Giorgio Panariello. In quella occasione si trovò sul palco a massaggiare i piedi a Victoria Cabello, in uno sketch organizzato durante l’intervista nella prima serata di quella edizione. Travolta quest’anno compie 70 anni. Candidato agli Oscar per La febbre del sabato sera, ha lavorato a decine di pellicole. Tra i titoli più famosi: Grease, Pulp Fiction di Tarantino, Face/Off, La sottile linea rossa di Terrence Malick, La figlia del generale.

Foto Ansa di Claudio Onorati | Victoria Cabello e John Travolta sul palco dell’Ariston nel 2006

