Russell Crowe ospite a Sanremo? Il ritorno dopo 20 anni: l’attore svela la trattativa

Saranno svelati oggi alle 13.30 i nomi degli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2024. Amadeus renderà noti i personaggi scelti per la prossima edizione durante il Tg1, dopo aver anticipato la partecipazione di Giovanni Allevi, che tornerà a esibirsi dal vivo sul palco dell’Ariston, e dopo la lista dei co-conduttori. Nelle ultime ore, il Corriere della Sera ha anticipato che una delle scelte del direttore artistico potrebbe essere quella di Russell Crowe, con il quale la trattativa sarebbe ormai conclusa. Stando ha scritto Renato Franco, l’attore premio Oscar era tra le priorità di Amadeus. Crowe è già stato ospite di Sanremo nel 2001, sull’onda del successo del film Il gladiatore del 2000. In quell’occasione, l’attore australiano si esibì con la sua band durante l’edizione condotta da Raffaella Carrà.

E lo stesso Crowe sembra più che felice della prospettiva di tornare a Sanremo. Su X, l’attore sembra confermare la trattativa in corso: «Sarebbe magico esibirmi a Sanremo di nuovo. Spero che riusciremo a definire i dettagli. L’ultima volta è stata più ddi vent’anni fa». A proposito degli ospiti internazionali, nei giorni scorsi Amadeus aveva spiegato che la scelta sui personaggi stranieri non sarebbe stata «un passo fondamentale. Se la cosa combacia – aveva aggiunto – a un costo ragionevole, perché non sono più i tempi in cui si poteva pagare qualsiasi cifra, magari sì, ma credo non più di due».

