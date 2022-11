Gigi D’Agostino, dopo un anno il dj torna con un sorriso: la foto che riaccende la speranza dei fan

Un sorriso in primo piano, con il tramonto su un lago sullo sfondo è la foto che il dj Gigi D’Agostino ha pubblicato sui suoi social a un anno di distanza da quando, a gennaio 2022, dopo che aveva reso pubblica la sua battaglia contro la malattia. In quell’occasione D’Agostino si mostrò mentre camminava a fatica con un deambulatori, augurandosi un futuro più fortunato: «che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza…», aveva scritto. Dopo mesi di assenza dalle scene, il dj a fine 2021 aveva spiegato il motivo della sua assenza: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo». Nel nuovo post, D’Agostino non aggiunge alcun commento. Ma non mancano quelli dei fan, che in questo nuovo scatto ritrovano nuova speranza sulle sue condizioni di salute.

