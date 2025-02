Sanremo 2025, Olly – «Balorda nostalgia»

Classe 2001 ma già sulla cresta dell'onda con due album di successo, l'artista genovese canta una «storia d'amore finita»

Giovane – nato nel 2001 a Genova – e con influenze musicali che vanno da Post Malone e Roddy Ricch a Marracash e Wild Bandana. Olly, pseudonimo di Federico Olivieri, torna per la seconda volta al Festival di Sanremo dopo il ventiquattresimo posto del 2023 con l’inedito Polvere. A due anni di distanza il cantante genovese torna sul palco sanremese con l’esperienza di due album alle spalle presentando Balorda nostalgia. Dopo un percorso improntato verso la musica (studia al conservatorio e fa la gavetta nei locali del capoluogo ligure), decide di farsi spazio in autonomia. Pubblica i suoi brani su SoundCloud e sulle piattaforme streaming disponibili (YouTube su tutte) e inizia ad attirare i primi sguardi: la traccia Il primo amore totalizza oltre 2 milioni di visualizzazioni. Nel 2022 è invitato all’importante Goa-Boa Festival di Genova e apre un concerto per Blanco. A fine anno si classifica secondo a Sanremo Giovani con L’anima balla e accede alla competizione dei grandi nomi. Nel febbraio 2023 pubblica il suo primo album, Gira, il mondo gira e organizza il primo tour indoor tra Milano, Roma e Perugia. Firma grandi successi con Emma (Ho voglia di te) e Angelina Mango (Per due come noi), per poi coronare il 2024 con l’album Tutta vita.

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

La sera giusta per tornare insieme

Tornare a stare insieme

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano

Con la sigaretta in bocca,

Mentre stendeva il suo bucato

Io le ho risposto che

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma sai che questa sera

Balorda nostalgia

Mi accendo la tv

Solo per farmi compagnia

Che bella tiritera…

Beh insomma

Ti sembra la maniera

Che vai e mi lasci qua

Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena

E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena

So soltanto che vorrei,

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Sì vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma chissà perché

Oh, sta vita non è vita senza te

Magari non sarà

Magari è già finita

Però ti voglio bene

Ed è stata tutta vita