Sanremo 2025, Giorgia – «La cura per me»

Una delle artiste simbolo della canzone italiana torna a calcare il palco su cui vinse 30 anni fa. E lo fa con una canzone d'amore firmata da Blanco

Venticinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo, dodici album finiti nella top ten italiana – cinque al primo posto – e in bacheca già una vittoria al Festival di Sanremo nel 1995. Giorgia Todrani, nota come Giorgia, torna per la sesta volta al teatro Ariston con La cura per me, firmata da Blanco. Sono passati ormai 29 anni dal completo trionfo con Come saprei. Non solo Giorgia vince la classifica generale, ma si porta a casa anche il Premio della critica, il Premio autori e il Premio radio e tv. «Una delle più belle voci nel mondo», così la definisce Elton John prima di invitarla come ospite d’onore nella sua tournée italiana. Dal baronetto inglese le collaborazioni si moltiplicano, in Italia e all’estero: Aretha Franklin, Ray Charles, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Lionel Richie, Sting, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e tantissimi altri. Altrettanti i successi entrati ormai stabilmente nella cultura italiana: E poi, Tu mi porti su, Quando una stella muore, Oronero, Gocce di memoria, Scelgo ancora te. Nel 2024 dal palco dell’Ariston festeggia il trentennio di carriera co-conducendo la seconda serata con Amadeus e cantando proprio E poi. Oltre alla musica e al debutto come conduttrice di X Factor 2024, si impegna nelle cause che più le stanno a cuore. Dal 1999 rappresenta l’associazione Unicef in qualità di ambasciatrice ed è madrina dell’associazione Tartallegra. Oltre che sostenitrice della causa ambientalista in nome della quale ha lanciato la linea di abbigliamento ecosostenibile Earthache.

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

Tutto passa

Ma scordarti non so ancora come si faccia

Qualcosa lo dovevo rovinare

Nascondo una lacrima nel mare, ferito

Voglio andare avanti all’infinito

Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura

Per me sei avventura

Ma non sei nessuno

Spengo la paura

Di rimanere sola

Per quegli occhi

Per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Non sarò mai più sola

Per me