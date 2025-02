Sanremo 2025, Massimo Ranieri – «Tra le mani un cuore»

Scritto da Tiziano Ferro e Nek, il brano celebra l'amore e accompagna l'ottava partecipazione al Festival del cantante napoletano

O’ surdato ‘nnammurato, Se bruciasse la città, Ti penso e tantissimi altri successi che hanno segnato in maniera indelebile la musica italiana. Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri (Napoli, 3 maggio 1951) è showman, cantante, attore e tanto altro. Il debutto da giovanissimo, solo 13enne con il nome Gianni Rock, è seguito da un enorme e immediato successo proprio grazie al Festival di Sanremo. Nel 1968 sul palco dell’Ariston canta Da bambino, in coppia con i Giganti. Lo stesso anno incide la celeberrima Rose rosse. Nel 1969 torna a Sanremo, a braccetto con Orietta Berti, cantando Quando l’amore diventa poesia. Per vent’anni, poi, le strade di Ranieri non lo riportano alla kermesse. Fino al 1988, quando arriva la tanto attesa vittoria con Perdere l’amore. In totale sette partecipazioni, otto contando quella del 2025. L’ultima tre anni fa, con l’ottavo posto guadagnato grazie a Lettera di là dal mare. Nel 2023, poi, torna in qualità di ospite d’eccezione per cantare con Al Bano e Gianni Morandi una selezione dei loro repertori. Adesso, tornato a concorrere per il Leone d’oro ligure, Ranieri va sul sicuro con un «inno all’amore» dal titolo Tra le mani un cuore.

Il testo di «Tra le mani un cuore» di Massimo Ranieri

Se hai tra le mani un cuore

Un giorno crollerai

Sollevalo da terra

Comprendilo se torna stanco da una guerra

Se hai tra le mani un cuore

Tu tienilo in alto

E amalo in ginocchio su un altare

Che ogni tua ferita lo farà sanguinare

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Se hai tra le mani un cuore

È come sfidare Dio

Consegnalo al suo destino atroce

Un bacio come un padre, poi il segno della croce

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Tra le mani un cuore

Ma non lo puoi vedere

Non l’ho mai visto io

Neanche quando lo sporcai col rosso di un addio

E salverò il tuo cuore in fondo al mare

La vita l’ha spezzato e lui continua ad amare

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Dopo quello che hai passato

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie