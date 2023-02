Sanremo 2023, trionfo del trio argento della musica italiana: Al Bano, Ranieri e Morandi emozionano il pubblico dell’Ariston – Il video

Al Festival di Sanremo entrano due superospiti di peso. Al Bano e Massimo Ranieri raggiungono Gianni Morandi per un medley dei loro successi più famosi. Il co-conduttore inizia a cantare dalla galleria In ginocchio da te, poi Ranieri dalla platea si aggancia con Vent’anni e fa il suo ingresso Al Bano dalle scale intonando Nel sole. «Tutto il pubblico in piedi per dire grazie ad Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, per la prima volta tutti e tre insieme, e sul palco dell’Ariston», li accoglie Amadeus, lasciando poi la scena a loro, mentre il pubblico del teatro si alza in piedi e canta insieme ai tre big della musica italiana. Morandi canta Andavo a cento all’ora, Scende la pioggia e Uno su mille. Tra i successi interpretati da Ranieri Se bruciasse la città, Rose rosse e Perdere l’amore, mentre Al Bano canta Mattino, Felicità e È la mia vita, prima di spegnere le candeline sulle sue quattro torte e cantare con gli altri due Il nostro concerto di Umberto Bindi. «A questo palco devo tutto», dice Al Bano, che a maggio compirà 80 anni, prima di lanciarsi in una sessione di flessioni sulle braccia.

