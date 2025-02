Sanremo 2025, Noemi – «Se t’innamori muori»

La cantante romana partecipa per l'ottava volta al Festival, con un brano scritto per lei da Mahmood e Blanco

Ennesimo talento musicale sbocciato dai talent italiani, Noemi (al secolo Veronica Scopelliti, 25 gennaio 1982) si fa notare a 26 anni durante il programma X Factor, che chiude quinta in classifica. La vittoria mancata non le impedisce di affermarsi anche di fronte al grande pubblico: un anno più tardi, nel 2009, il suo singolo Briciole entra nella top 100 europea di Billboard. Da quel momento in avanti, Noemi sceglie più volte il palco del Festival di Sanremo. Sono per la precisione otto, contando quella di quest’anno, le sue partecipazioni alla kermesse ligure. La prima risale al 2010, quando con il brano Per tutta la vita la cantante romana si piazza quarta nella categoria “Campioni”. Due anni dopo, la sua Sono solo parole si piazza terza dietro ad Arisa e alla vincitrice Emma. Di recente ha preso parte al Festival del 2021 con Glicine e a quello del 2022 con Ti amo non lo so dire, senza però mai andare oltre il quattordicesimo posto in classifica. Dopo un 2023 lontana dai riflettori, il 2024 l’ha vista per la prima volta condurre il «Concertone» del Primo Maggio con Ermal Meta. Alla kermesse sanremese canta Se t’innamori muori, brano che parla della «paura di sentirci feriti e abbandonarci tra le braccia di un altro».

Il testo di «Se t’innamori muori» di Noemi

Scusa è tardi, se vuoi passo da te,

Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,

Non rispondi se ti chiedo d’accendere,

Avere figli non è, non è,

Un discorso facile da prendere.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Credo sia normale, farsi continuamente dei pensieri strani,

Se inizia a svanire, la magia che c’era siamo già alla fine.

Perché non è più la prima volta, che prendi un treno per vedermi,

Che abbiamo l’ansia se si allungano i silenzi.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Lasciami soltanto un’altra via d’uscita,

Da questa discussione che sembrava infinita,

Qualcuno dovrà perdere, perché,

Accettarsi è difficile, quando non sai qual è la strada da prendere,

Dire siam diversi è sempre dura da ammettere,

Lasciami perdere, se conosci il peggio di me.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

