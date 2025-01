A Sanremo 2025 arrivano anche gli ospiti internazionali: il ritorno dei Duran Duran 40 anni dopo

La band torna all'Ariston dopo la partecipazione nel 1985. E per loro Carlo Conti ha già scelto anche la serata in cui farli esibire

Dopo quarant’anni di assenza, i Duran Duran tornano sul palco dell’Ariston. Ad annunciarlo oggi, 31 gennaio, al Tg1 delle 20 è stato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. «Abbiamo appena chiuso l’accordo: i Duran Duran saranno gli ospiti internazionali della terza serata, giovedì 6 febbraio. Una band senza tempo, amata ieri, oggi e domani», ha dichiarato il conduttore toscano, promettendo uno spettacolo «ricco di effetti speciali» pronti a stupire gli spettatori della kermesse musicale.

Il jingle di Sanremo 2025: «Tutta l’Italia» di Gabry Ponte

Simon Le Bon e compagni non calcano il palco dell’Ariston dal 1985, quando cantarono Wild Boys. Per ingannare l’attesa della band britannica si può ascoltare il nuovo jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2025: Tutta l’Italia, firmato da Gabry Ponte. Il brano è stato presentato oggi in anteprima e «unisce sonorità elettroniche con elementi tipici della musica popolare italiana, come mandolino, tamburello e fisarmonica».

In copertina: I Duran Duran in concerto a Times Square il 31 dicembre del 2022 | EPA/SARAH YENESEL