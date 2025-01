Sanremo, Clara è pronta per il bis: «Mi sento molto cresciuta, ora so come voglio arrivare al pubblico» – L’intervista

Il pubblico l'ha conosciuta come una dei protagonisti della serie cult «Mare Fuori», l'anno scorso il debutto all'Ariston

«Mi sento molto cresciuta, come donna e come artista», è passato un anno dall’esordio sul palco dell’Ariston e Clara, 25 anni, riconvocata dal nuovo direttore artistico e conduttore Carlo Conti, torna sulla riviera ligure rinvigorita, ancor più sicura delle proprie capacità. «So come prepararmi a quel palco, so i movimenti che voglio fare, so come voglio arrivare al pubblico» dice infatti a Open, e quando le chiediamo perché ha scelto di ripresentarsi al Festival, la risposta è semplice e secca: «Perché no?». Giusto, d’altra parte Primo, l’album uscito dopo la sua partecipazione a Sanremo 2024 con Diamanti grezzi, ha raccolto in un anno di vita degli ottimi risultati, è andato bene anche il tour che ne è seguito e lei ha stabilito un contatto in più con quel pubblico che l’ha conosciuta prima come attrice, tra i protagonisti della serie cult Mare fuori, della quale ha contribuito anche alla streammatissima colonna sonora. Con questo Festival così si chiude un cerchio, Clara torna con un brano che, ha detto a Open, «mi ha spinto oltre i miei limiti».