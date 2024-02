«Stavolta non ho avuto paura, voglio godermi tutto», Clara e il viaggio da Mare fuori all’Ariston – Video

Clara la modella, Clara l’attrice, Clara la cantante, Clara in gara al Festival di Sanremo; tutto velocissimo. In realtà il sogno è sempre stato la musica, tant’è che le prime lezioni di canto arrivano già al liceo e il giorno del debutto, quando l’abbiamo raggiunta in hotel, è assai commossa, tramite la madre le è arrivata una lettera della sua prima insegnante di canto. La svolta però, è innegabile, arriva quando viene chiamata ad interpretate il ruolo di Crazy J nella fiction Rai Mare Fuori, successo di dimensioni gigantesche che crea un grandissimo hype attorno alla sua figura. Una figura assai concreta, Clara Soccini, così all’anagrafe, classe 1999, sa fare tutto dimostrandosi estremamente contemporanea. Nonostante il clamore, tanto, attorno alla sua figura, parliamo di un progetto in primissima fase di start up, la prima volta che ascoltiamo Clara cantare è durante il lockdown in featuring con il bravissimo Nicola Siciliano; poi l’uscita di tre singoli dal relativo successo: Freak, Ammirerò e Bilico. La svolta arriva parallela al successo di Mare Fuori, un progetto che in realtà include fortemente la musica, Clara infatti canta Origami all’alba, un pezzo della colonna sonora scritto a quattro mani con Matteo Paolillo, altro attore con il sogno del canto nel cassetto. Ma sarà il brano Boulevard, presentato in finale a Sanremo Giovani a darle il pass per la settimana dei big all’Ariston; un debutto piacevole, sensato, un buon punto di partenza per una carriera che si prospetta sicuramente lunga e luminosa.

