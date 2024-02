Amadeus e Mengoni svelano la prima serata di Sanremo, apre Clara. Nessuna trattativa sui trattori: «Ma pronti ad accoglierli»

Nella prima serata del Festival di Sanremo sono previste le esibizioni di tutti i 30 artisti in gara, con la conclusione prevista non prima delle 2 di notte. La conferma del tour de force voluto da Amadeus è arrivata dallo stesso direttore artistico nella conferenza stampa di oggi 6 febbraio. Al suo fianco un emozionato Marco Mengoni, che oltre a svolgere il ruolo di co-conduttore, ha anticipato di volersi esibire durante la serata. In scaletta previsto anche un omaggio a Toto Cotugno, oltre alla presenza di Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo.

I trattori a Sanremo

Amadeus afferma di restare disponibile alla salita del palco di un esponente degli agricoltori che in queste settimane hanno protestato in tutta Europa. «Se vogliono venire, io li accolgo», ribadisce chiaro il conduttore mentre Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, gli ricorda che la Rai non ha trattative in corso con i manifestanti e che «al momento non c’è una data». Ieri i trattori, così sono ormai soprannominati, avevano dichiarato di voler mandare un rappresentante sul palco. Parole a cui almeno formalmente non sono seguite azioni concrete. «Nessuno mi ha chiamato», ha dichiarato Amadeus. «Se ci sarà qualcuno che contatterà la Rai, farà sapere chi sono le persone o la persona che ha desiderio di essere presente, lo valuteremo assolutamente».

Le esibizioni della prima serata

Amadeus ha quindi svelato l’ordine di esibizione degli artisti, con la scelta di aprire con una presenza femminile sottolineata dal conduttore «per galanteria». Ecco l’ordine previsto delle esibizioni nella prima serata, che sarà invertito nelle successive:

Clara Sangiovanni Fiorella Mannoia La Sad Irama Ghali Negramaro Annalisa Mahmood Diodato Loredana Berté Geolier Alessandra Amoroso The Kolors Angelina Mango Il Volo Big Mama Ricchi e Poveri Emma Renga e Nek Mr. Rain BNKR44 Gazzelle Dargen D’Amico Rose Villain Santi Francesi Fred De Palma Maninni Alfa Il Tre

