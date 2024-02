Blitz di Enrico Lucci a Sanremo: «Dedicate Bella Ciao a Meloni?». L’esibizione di Amadeus e Mengoni – Il video

Tenta la provocazione l’inviato di Striscia la notizia Enrico Lucci, quando durante la conferenza stampa di Sanremo di oggi 6 febbraio ha chiesto prima ad Amadeus e poi a Marco Mengoni se possono definirsi antifascisti. Il direttore artistico e il co-conduttrore della prima serata del Festival hanno risposto senza tentennamenti «sì». Lucci quindi ha insistito, prendendo spunto dalla polemica su Giorgia Meloni alla quale più volte è stato chiesto di dichiararsi antifascista: «Cantate Bella ciao e dedicatela a Meloni». Amadeus e Mengoni non si sono tirati indietro e hanno intonato il canto partigiano. Il conduttore ne ha anche approfittato per raccontare un aneddoto. In passato ha rivelato di aver provato a invitare due attori della Casa di Carta per cantare Bella Ciao: «Eravamo in pieno Covid – ha detto Amadeus – E si ammalarono».

