Emis Killa indagato si ritira da Sanremo 2025, la decisione di Carlo Conti sugli artisti in gara. Cosa dice il regolamento

Il rapper risulta coinvolto nell'inchiesta sugli ultrà di Milano e ha deciso di fare un passo indietro

Saranno 29 gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2025, e non 30 come aveva deciso il presentatore e direttore artistico Carlo Conti. Emis Killa ha annunciato il ritiro dalla gara dopo aver appreso dai giornali di essere indagato nella inchiesta sugli ultrà. A due settimane dall’inizio del Festival ormai era tutto pronto, il rapper era stato dato come certo anche nella serata duetti, affiancato da Lazza nella cover di 100 messaggi. Ora che ha annunciato il suo passo indietro però, stando al Regolamento di Sanremo 2025, spettava al direttore artistico, d’intesa con i vertici Rai, decidere se effettuare un “ripescaggio” di uno dei brani precedentemente esclusi dalla competizione o proseguire con i 29 artisti rimasti. Ed è proprio quest’ultima la decisione presa da Conti.

Sanremo 2025, cosa dice il regolamento sui ritiri

Al paragrafo dedicato ai ritiri, c’è scritto che spetta al direttore artistico una decisione in merito: «Gli artisti e le loro rispettive Case discografiche, ricevuta la comunicazione della partecipazione alla gara ed effettuata l’iscrizione nei modi previsti dal presente Regolamento (ivi compresi gli Artisti di Sanremo Giovani scelti per la partecipazione in gara al Festival e le rispettive Case discografiche) non potranno ritirarsi prima e/o durante lo svolgimento di Sanremo 2025, salvi i casi di necessità e di forza maggiore. In tutti i casi di defezione o di esclusione, determinate da qualsiasi motivo, e fatto salvo il diritto della Rai al risarcimento dei danni, anche d’immagine, il Direttore Artistico avrà la facoltà, valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai, di scegliere e invitare – a proprio insindacabile giudizio – un altro Artista con relativa canzone nuova (secondo i criteri regolamentari indicati precedentemente) o di non procedere ad alcuna sostituzione».

Carlo Conti sul ritiro di Emis Killa

Il conduttore e direttore artistico della 75esima edizione di Sanremo, Carlo Conti, ha commentato la decisione di Emis Killa: «Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al festival».