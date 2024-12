Il regolamento del Festival di Sanremo 2025: le giurie e le votazioni serata per serata

Il ritorno al timone di Carlo Conti ha portato con sé alcuni cambiamenti: dalla serata cover, che farà competizione a sé, fino al conteggio dei voti della finale

La 75esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà allo storico teatro Ariston da martedì 11 a sabato 15 febbraio, porta con sé molte novità. Non solo sul piano televisivo, con l’addio di Amadeus e il ritorno dopo sette anni di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico. Ma anche per quanto riguarda il regolamento del festival. A balzare immediatamente all’occhio sono il ritorno della competizione Nuove Proposte per i quattro finalisti di Sanremo Giovani e la serata delle cover, che da quest’anno non conterà più in ottica di classifica generale. Ma non mancano piccoli aggiustamenti alla comunicazione (parziale e non in ordine) della classifica a fine serata. Così come al conteggio del voto dei cinque finalisti tra i big. Il numero dei concorrenti invece, nonostante si parlasse di un possibile taglio per questioni di tempo, è rimasto 30. Vediamo nel dettaglio chi vota, come si vota e come si arriva alla consegna del Leone d’oro.

Cosa è cambiato e come si decreta il vincitore

Tutti gli artisti in gara si esibiranno durante la prima e l’ultima serata. Durante la seconda o la terza saranno divisi in due gruppi da 15.

Alla fine delle serate sarà resa nota la top 5 dei cantanti, ma non in ordine di piazzamento.

Ogni serata vota una combinazione diversa delle tre giurie: Televoto, Radio e Sala Stampa, Tv e Web.

I cinque più votati al termine della finale si esibiranno nuovamente. I risultati dei nuovi voti si sommeranno alla classifica generale fino a quel punto.

La quarta serata, dedicata alle cover, non conterà per la vittoria finale. Sarà invece una gara a sé.

I migliori artisti di Sanremo Giovani non gareggeranno contro i big ma si giocheranno la categoria Nuove Proposte.

Le giurie del Festival di Sanremo

Carlo Conti ha ribadito la scelta, già compiuta da Amedeus nell’edizione 2024, di escludere la giuria demoscopica. A votare sarà dunque il solito terzetto, composto da:

Pubblico , tramite il sistema del Televoto (che potrà essere possibile sia da telefono fisso che mobile).

, tramite il sistema del Televoto (che potrà essere possibile sia da telefono fisso che mobile). Giuria della Sala Stampa, Tv e Web , composta da rappresentanti dei media specializzati (carta stampata, web – eccetto web radio -, televisioni) e accreditati al Festival. Una delle novità è l’aggiunta di rappresentanti di emittenti radiofoniche estere all’interno della Sala Stampa.

, composta da rappresentanti dei media specializzati (carta stampata, web – eccetto web radio -, televisioni) e accreditati al Festival. Una delle novità è l’aggiunta di rappresentanti di emittenti radiofoniche estere all’interno della Sala Stampa. Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano

Durante le cinque serate di gara, non voteranno sempre tutte e tre.

Prima serata

Nella puntata inaugurale del Festival di Sanremo 2025, martedì 11 febbraio, è prevista l’esecuzione di tutte e 30 le canzoni in gara. Il voto è affidato solamente alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. In base alle preferenze espresse, si stilerà una prima classifica completa. Al pubblico Carlo Conti renderà noti solamente i primi cinque nomi, non in ordine di piazzamento. Un’altra piccola variazione rispetto a dodici mesi fa, quando invece Amadeus aveva svelato una vera e propria top 5, per quanto provvisoria.



Seconda serata



Come da prassi, gli artisti tornano sul palco a cantare la loro canzone divisi tra seconda e terza serata. I primi 15 (non in ordine di classifica) prendono il microfono mercoledì 12 febbraio. Questa volta, però, a votare saranno la Giuria delle Radio e il pubblico, tramite il Televoto. Il peso è esattamente bilanciato: 50% a testa. Al termine della puntata, è stilata una graduatoria solo dei 15 cantanti che si sono esibiti, e che dunque tiene conto esclusivamente di quella serata. Ancora una volta sono comunicati solo i primi cinque, senza ordine di piazzamento.

La seconda serata ospita anche il primo “scontro diretto” della categoria Nuove Proposte. A differenza del 2024, quando la top 3 di Sanremo Giovani era stata integrata nella gara dei big, le migliori quattro canzoni della competizione giovanile si esibiscono in una gara a sé stante. Il 12 febbraio cantano solo due semifinalisti, che sono giudicati da tutte e tre le giurie. Il peso, questa volta, è di 34% per il Televoto e 33% a testa per le due Giurie dei rappresentanti dei media. La canzone più votata accede alla finalissima Nuove Proposte.

Terza serata

Giovedì 13 febbraio si esibiscono i rimanenti 15 big del Festival, che presentano nuovamente la loro canzone. Le modalità di voto sono le medesime rispetto alla seconda serata: 50% al Televoto, 50% alla Giuria delle Radio. Successivamente, viene stilata la classifica “di serata”, di cui sono comunicati – non in ordine – i primi cinque.

Come la puntata precedente, giovedì sarà anche il momento del secondo scontro diretto delle Nuove Proposte. Il meccanismo è perfettamente ribadito: due giovani artisti e preferenza espressa da tutte e tre le giurie. Il più votato dei due semifinalisti si qualifica per l’ultimo atto.

Quarta serata

Il venerdì, quarta serata del festival, è come da tradizione dedicata alle cover, rifacimenti di brani di altri artisti eseguiti in coppia con un collega a scelta. Si possono portare reintepretazioni di canzoni pubblicate entro il 31 dicembre 2024 e facenti parte del repertorio italiano ma anche internazionale (a differenza delle altre serate). Gli artisti sono accompagnati da un ospite (o un gruppo) «di conclamata fama», italiano o straniero. Le cover in duetto sono valutate da tutte e tre le giurie: pubblico con il Televoto, Sala Stampa, Tv e web e Giuria della Radio. Il voto ha un peso percentuale diverso e ricalca la divisione già adottata per le semifinali delle Nuove Proposte: Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. Nell’edizione 2025 c’è però una grossa novità: le Cover sono una competizione separata, che non ha alcun impatto sulla gara dei big. A conclusione della serata, infatti, è stilata una classifica generale delle cover ed è annunciato il vincitore.

Venerdì 14 febbraio salgono sul palco per la finalissima anche le due Nuove Proposte rimaste in gara. Ancora una volta vengono votati da tutte le giurie (sempre con ripartizione del peso 34-33-33, che favorisce leggermente il pubblico) e, a fine serata, è proclamato il vincitore della categoria.

Quinta serata, la finale di Sanremo 2025

Sabato 15 febbraio è l’ultimo atto della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata finale tutti e 30 i big si esibiscono nuovamente. In questo caso, per la prima volta nella competizione Campioni, tutte e tre le giurie contemporaneamente esprimono la loro preferenza, sempre rispettando la ripartizione del 35% al Televoto e 33% rispettivamente alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e alla Giuria delle Radio. Il risultato della votazione viene sommato alle preferenze della prima serata e al risultato congiunto di seconda e terza serata. In questo modo viene stabilita una media percentuale delle votazioni, che va a determinare la classifica generale.

A questo punto, i primi cinque artisti sono comunicati – sempre non in ordine di piazzamento – ed è data loro la possibilità di esibirsi nuovamente sul palco o, in alternativa, è trasmessa una registrazione. Terminate le performance, le tre giurie si esprimono nuovamente con il medesimo meccanismo senza azzerare la classifica. La classifica della top 5 del Festival tiene infatti conto anche della classifica generale provvisoria stilata durante la serata finale, che tiene conto delle prime tre serate e della prima esibizione della quinta. È così generata la classifica finale delle migliori cinque canzoni (o migliori artisti). Quello più votato è dichiarato vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. A seguire sono annunciati anche gli altri piazzamenti, fino al quinto. La classifica integrale e quelle delle singole serate sono poi pubblicate in un secondo momento sul sito sanremo.rai.it.