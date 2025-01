Dai banchi di scuola a Sanremo, Vale LP e Lil Jolie: «Cantiamo per quelle due ragazze di provincia» – L’intervista

«Non ci facciamo portavoce di una generazione», dicono a Open

«Non abbiamo aspettative, non ci importa dei premi, l’obiettivo è vivere il momento». Solo due ragazze condizionate dalla meravigliosa spregiudicatezza dell’essere giovani possono prepararsi ad affrontare il palco più scottante della scena musicale italiana senza aspettative, senza programmi, godendosi un momento che resterà nelle loro memorie, come giovani donne e come amiche. Parliamo di Vale LP e Lil Jolie, che gareggiano per Sanremo Giovani con il brano Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore, lo stesso con cui si sono guadagnate un posto dopo aver preso parte al format Sarà Sanremo, una sorta di nuovo talent per assegnare i sei slot della categoria. E Vale LP (26 anni) e Lil Jolie (25 anni) di talent ne sanno qualcosa, la prima l’abbiamo conosciuta a X Factor, la seconda ad Amici. Tra di loro invece un’amicizia che dura dai tempi della scuola, così quella che sembra una normale partecipazione a Sanremo Giovani prende i connotati della favola. Una cosa importante, da non dimenticare, e loro non lo fanno, tant’è che prima di salire sul palco, come rivelano a Open, hanno un rito: «Ci ricordiamo cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. È una cosa grande ed importante, lo facciamo per quelle due ragazzine di provincia che non si sono mai sentite rappresentate da nulla».