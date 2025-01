Angelina Mango, la salute e l’astinenza dai social: «Ora mi accorgo che esisto davvero anche nella realtà»

L'ultima vincitrice del Festival di Sanremo lo scorso 23 ottobre aveva deciso di prendersi una pausa dalle scene

Un bacio mentre sprofonda in poltrona, un libro di Niccolò Ammaniti (Io non ho paura), due vasi con terra fresca e germogli appena spuntati fuori, un cagnolino, un tramonto dietro gli alberi immortalato da dietro una finestra. Questi sono gli scatti che Angelina Mango, a quasi un anno esatto dalla sua vittoria al Festival di Sanremo, mentre l’Italia attende trepidante la nuova edizione, decide di condividere con il proprio pubblico su Instagram. Vita normale, quella che la figlia d’arte ed ex vincitrice della sezione canto del talent Amici aveva deciso, lo scorso 23 ottobre, di riprendersi, dando priorità alla propria salute e a tutto quello che c’è attorno il dorato, ma chissà quanto autenticamente dorato, mondo dello showbiz. E poi una lettera nella quale tutto viene spiegato: «A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui “esisto” un pò di meno pubblicamente mi sono accorta che ESISTO davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà. Su 10 foto fatte se ne pubblica una, ma a volte la realtà è proprio nelle altre 9».