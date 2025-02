Sanremo 2025, Rose Villain – «Fuorilegge»

La cantante milanese torna sul palco dell'Ariston dopo un anno sulla cresta dell'onda, con un tour tutto esaurito e i concerti prima dei Coldplay

Sull’onda dell’ultimo tormentone estivo – Click boom! – cantato per la prima volta proprio dal palco dell’Ariston, Rose Villain torna per il secondo anno consecutivo come concorrente al Festival di Sanremo. Fuorilegge è una storia di passione, di struggimento, «di quel desiderio che ti fa sentire vivo». Dopo gli inizi in sordina tra Stati Uniti e Italia, la collaborazione con la scena rap italiana (Gué Pequeno in particolare) ha consentito alla cantante milanese classe 1989 di affermarsi tra le artiste più amate del momento. Il 23esimo posto a Sanremo 2024 è solo un lontano ricordo, e non solo per il triplo disco di platino che il brano Click boom! le ha fatto ottenere. Negli ultimi dodici mesi, Rose Villain ha pubblicato il secondo album Radio Sakura ed è stata scelta dai Coldplay per aprire i loro concerti romani all’Olimpico.

Il testo di «Fuorilegge» di Rose Villain

Cosa fai

Mentre tutti dormono?

Chissà se mi pensi o no

Mentre la luna cala su di noi

Splende in alto, guarda

Mai una volta giudica

Nostalgia puttana

Sono sola come lei

Che cosa fai

Mentre tutti sognano?

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Mentre tutti si amano

Io rido del nostro destino avverso

Ascolto Almeno Tu nell’Universo

Mi inginocchio e chiedo agli angeli di darmi ciò che ho perso

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Forse non sai che per te ho pianto

Stelle sopra al soffitto però io mi accontento

Canzoni tristi dal primo piano

Cuori a 200 all’ora ma vuoi ballare un lento

Forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

E se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

