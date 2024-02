Sanremo 2024, Rose Villain – «Click boom!»

Rosa Luini, meglio conosciuta come Rose Villain, debutta al Festival di Sanremo con il brano inedito Click boom!. Una canzone che mette insieme le due anime dell’artista, una più malinconica e un’altra più grintosa. Ma per lei quello all’Ariston è un ritorno, dopo l’esibizione in duetto con Rosa Chemical dello scorso anno. Nasce a Milano il 20 luglio 1989, ma la sua formazione artistica avviene negli Stati Uniti, nello specifico al conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood dove si specializza nel rock. Si avvicina all’urban ed entra a far parte di una piccola band chiamata The Villains, da cui prenderà parte del suo nome d’arte. Dopo aver concluso gli studi a Broadway, nel 2016 pubblica il suo primo singolo: Get The Fuck Out Of My Pool che mescola l’hip hop alla musica elettronica. Segue Geisha, ma la notorietà arriva con la partecipazione al brano di Salmo Don Medellín che la fa conoscere al pubblico italiano. Tra 2017 e 2019 continua la pubblicazione di singoli solo in lingua inglese, per esempio: Kitty Kitty, Don’t call the po-po, Funeral Party e SWOOP!. Il 2020 è invece l’anno delle sue prime pubblicazioni in lingua italiana, dopo aver firmato con Sony Music Italy. Escono Bundy, Goodbye e Chico (brano di Gué Pequeno a cui partecipa insieme a Luchè). Fino al 2023 collabora con diversi artisti come Emis Killa (in Psycho), ancora Gué (in Elvis e Piango sulla lambo) e Fabri Fibra (GoodFellas). Nel 2023 esce l’album di debutto Radio Gotham (certificato due volte disco d’oro) che contiene diversi featuring tra cui Geolier, Carl Brave ed Elisa Toffoli.

Il testo di «Click boom!» di Rose Villain

Non riesco più ad essere lucida

Il cuore parla e dice stupida

E ti rincorro per la strada

Anche se è vuota e buia

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Sai che dentro ho un mare nero che s’illumina?

Sei capace a trasformare il male in musica

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Perché sei la mia condanna

E la cura

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Giuro che se l’universo

Dovesse finire stanotte

Ti seguirei sull’Everest

Con tutte le ossa rotte

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Dove c’è elettricità

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom



