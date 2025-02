Sanremo 2025, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – «La mia parola»

Dj e producer, capace di mescolare il sound rap e r&b così come le voci di tre professionisti del microfono nella sua anima "urban"

A fare il suo esordio al Festival di Sanremo 2025 c’è anche Pablo Miguel Lombroni Capalbo (Buenos Aires, 17 novembre 1980), in arte Shablo. Disc jockey argentino di origini italiane, esordisce nella musica che conta nel 2003 come collaboratore del gruppo rap milanese Club Dogo. Dopo una parentesi lontana dall’Italia, in cui si immerge nell’hip hop inglese e olandese, nel 2008 pubblica l’album di debutto The second feeling. Cinque anni dopo, insieme al rapper Marracash, fonda l’etichetta discografica di successo Roccia Music. Da quel momento la mano di Shablo è quasi onnipresente nella scena rap italiana: da Marracash stesso a Gemitaiz, passando per Geolier, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, Salmo, Gué Pequeno, Rkomi e Izi. Ma conta collaborazioni anche con Elisa, Irama e Laura Pausini. Nel 2025, sul palco di Sanremo, porta La mia parola insieme all’amico e collega Gué Pequeno, al giovane riminese Joshua e al rapper Tormento.

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

24h 7 su 7 no stop

Siamo in sbatti sbatti per arrivare al top

Tu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flow

Non ti danno abbracci qua sei da solo nel block

Io le mando baci lei che per me è la più hot

Mi dicevi taci, ora però sono il goat

Quaggiù odi e ami a giudicarmi è Dio

Amo la mia mami, amo sti money e l’hip-hop

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Suona dal basso questo gospel

È la voce di chi raccoglie le forze

Nonostante tutto mette da parte i forse qui vince la legge del più forte

È rap è blues e gin & juice

Fai il mio nome tre volte beetlejuice

Suona ancora più forte bad and boujee

Rock’n’roll lo sai party & bullshit

La voce del blocco suonerà più forte

Per quelle volte che ci hanno chiuso le porte

E ho solo una word, se dico che hai la mia parola

Lo sanno i miei g, questa è la way that we live

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so