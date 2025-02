Sanremo 2025, Simone Cristicchi – «Quando sarai piccola»

Per il cantautore trentino l'Ariston, dove ha vinto nel 2007, è ormai una seconda casa. Alla kermesse porta un brano che è una carezza ai più anziani

Cantautore, attore teatrale e scrittore: Simone Cristicchi (Roa, 5 febbraio 1977) è alla quinta partecipazione da concorrente al Festival di Sanremo. Dopo un inizio di carriera in sordina, il successo arriva con il brano Vorrei cantare come Biagio. Dal 2006 al 2010 raccoglie tre partecipazioni consecutive alla kermesse sanremese, vincendo nel 2007 con la canzone Ti regalerò una rosa. Torna al teatro Ariston nel 2013 con La prima volta (che sono morto) e Mi manchi. Ormai un habitué da quelle parti, rivede il Festival da vicino nel 2018 come ospite in duetto con Ermal Meta e Fabrizio Moro e nel 2019 come concorrente con Abbi cura di me. Dal 2017 al 2020 è anche stato direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. E nel 2025 torna in Liguria con Quando sarai piccola, che affronta il delicato momento in cui i figli «diventano genitori dei loro genitori», ha spiegato lo stesso Cristicchi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei,

Ti starò vicino come non ho fatto mai.

Rallenteremo il passo se camminerò veloce,

Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce.

Giocheremo a ricordare quanti figli hai,

Che sei nata il 20 marzo del ’46.

Se ti chiederai il perché di quell’anello al dito

Ti dirò di mio padre ovvero tuo marito.

Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa.

Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto quell’amore che mi hai dato

E sorridere del tempo che non sembra mai passato.

Quando sarai piccola mi insegnerai davverochi sono,

A capire che tuo figlio è diventato un uomo.

Quando ti prenderò in braccio

E sembrerai leggera come una bambina sopra un’altalena.

Preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena.

Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto, tutto il bene che mi hai dato.

E sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato.

Ci sono cose che non puoi cancellare,

Ci sono abbracci che non devi sprecare.

Ci sono sguardi pieni di silenzio

Che non sai descrivere con le parole.

C’è quella rabbia di vederti cambiare

E la fatica di doverlo accettare.

Ci sono pagine di vita, pezzi di memoria

Che non so dimenticare.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutta questa vita che mi hai dato

E sorridere del tempo e di come ci ha cambiato.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte

Che non avrai paura nemmeno della morte

Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte

Adesso è tardi, fai la brava

Buonanotte.