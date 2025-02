Sanremo 2025, Serena Brancale – «Anema e core»

Esplosa nel 2024 con "Baccalà", l'artista pugliese torna sul palco dell'Ariston a distanza di dieci anni portando «la stessa emozione della prima volta»

Tre album in studio, l’ultimo – Je sò accussì – datato 2022, dopo un percorso di studi improntato alla musica. Il talento di Serena Brancale (Bari, 4 maggio 1989) nasce e cresce nel conservatorio di L’Aquila, dove si diploma in canto jazz. Nel 2015 partecipa, con il gruppo da lei fondato Serena Branquartet, al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con Galleggiare. Vanta collaborazioni con artisti di spicco come Il Volo, Clementino, Mario Biondi e Willie Peyote. Ora, nel 2025, la grande opportunità di farsi conoscere al grande pubblico con Anema e core, un «brano con la cazzimma – ha spiegato – che parla di come bisogna costruirsi un sogno o una storia d’amore».

Ti penso tra le vie

E quando vedo le scie

Delle barche in questo mare.

Carpe diem,

Domani le tue bugie

Non le voglio più ascoltare.

La mia anima canta,

È una camicia bianca

Che mi sventola addosso. (Oh eh)

Stanotte saremo due stelle del cinema,

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core.

A A A,

Perché metti questa cassa dritta?

Io con te vorrei ballare salsa,

Tipo soli soli sulla Rambla

Maria Callas canta! (Lazzì)

Cosa vuoi davvero, soldi o libertà?

Che ti saluti dal balcone la città?

L’eleganza viene dal basso, come il jazz.

Stanotte saremo due stelle del cinema,

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core.

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

(Brà)

Pccè io e tè

Sim na cosa sola,

Sim du facce della stessa luna.

Com sta collana che porta fortuna,

Bra ù sà, marioul.

Nan zi dann’ adenza a nsciun’.

Tu sta cummè p’ fa l’amore,

Io vogghj attè, anema e core.

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core.

Italo-americano,

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Lazzì