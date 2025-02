Sanremo 2025, Joan Thiele – «Eco»

Per la cantante lombarda è l'esordio sul palco dell'Ariston, dedicato al fratello e a tutti quelli che «ci si possono rivedere»

Alessandra Joan Thiele (Desenzano del Garda, 21 settembre 1991) nasce da madre campana e padre svizzero di origine colombiana. Trascorre tutta la sua infanzia in movimento tra Sud America, Canada, Caraibi, Nord Italia e Inghilterra, dove esordisce con il microfono in mano. Notata nel 2015 da Universal Music, pubblica il primo EP Joan Thiele, a cui fa seguito con due singoli di successo (Taxi Driver e Armenia). Il 2018 è l’anno del suo primo album, Tango, che insieme al successivo EP Operazione oro la lancia nell’orbita di grandi nomi dell’hip hop italiano. Conta collaborazioni con Nitro, Marracash, Salmo e Gemitaiz. Nel 2022 pubblica Atti, disco che raccoglie tre singoli usciti l’anno precedente. Nel 2023 vince il premio David di Donatello come migliore canzone originale con Proiettili, colonna sonora del film Ti mangio il cuore in cui recita Elodie. Alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2025, porta Eco, un «viaggio nella paura e nell’insicurezza».

E ti giuro non ho più bisogno di fingere

Questa mia vita è il mio viaggio ed io

Traccio da sola le scelte che faccio

Ma se ci sei tu

Ho più coraggio

E ricordo quando eri bambino

E restavamo ore abbracciati nel letto

Per sentirci grandi e la musica poi ci baciava

Per farci sentire un po’ meno soli

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

(Bang bang woo)

E ti giuro se il tempo è una linea che cambia

Sarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le cose

Ma se ci sei tu

Sì, resto calma

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

E quando ti senti più fragile

Cambia la pelle

Equilibrio instabile

Fidati è meglio sbagliare che restare immobile

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

(Bang bang woo)