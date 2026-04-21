Elettra Lamborghini a Belve stavolta ha firmato, la confessione sul peggiore difetto e l’amarezza per il cognome: «Sono marito-sessuale» – Il video

L'artista bolognese torna ospite di Francesca Fagnani, dopo che nel 2022 non aveva firmato la liberatoria. A Belve racconta anche l'amarezza per i pregiudizi che la accompagnano per il suo cognome

Elettra Lamborghini torna nel salotto di Francesca Fagnani a Belve, tre anni dopo aver rifiutato di firmare la liberatoria. Un’intervista ricca di colpi di scena quella che va in onda oggi 21 aprile alle 21.20 su Rai2, tra piercing a sorpresa e confessioni personali. Quando Fagnani le ricorda le dichiarazioni di qualche anno fa sulla bisessualità, la cantante glissa con ironia: «Se non ci fosse mio marito non so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale». E aggiunge, raccontando una recente vacanza a Miami: «Vedevo sti maschioni con la tartaruga e io dico: io con questi, ma manco se mi pagassero». Fagnani prova a sintetizzare: «Cioè non provava interesse nei loro confronti», e Lamborghini prova chiudere il discorso: «Mai stata più secca di così. Non ho quel tipo di attrazione, mi attraggono altre cose».

La battuta sul «peggior difetto»

Non mancano i momenti esilaranti. Alla domanda sul peggior difetto, la cantante si lancia in una rivelazione difficilmente pronosticabile dalla conduttrice: «Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti». Fagnani, divertita, chiede «Tutti chi?» e Lamborghini risponde senza esitare: «Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!». Esilarante anche il momento in cui Fagnani le chiede di sciogliere l’acronimo LGBTQ+: la cantante ci prova, si impappina tra lettere e varianti, «Di solito era lesbica, trans, gay e… ne manca uno», finché Fagnani suggerisce la Q di queer e Lamborghini ammette la resa: «Queers fino a tre anni fa non c’era. E io andavo ai gay pride ed era LGPQT più… LGPQ… BQ…».