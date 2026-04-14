Francesco Chiofalo a Belve, il tumore al cervello e la chirurgia a «occhi, naso e orecchie»: «Voglio candidarmi a sindaco di Roma» – Il video

Nel programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, l’influencer si apre su aspetti dolorosi della sua vita, dal bullismo alla diagnosi di cancro, senza tralasciare temi più leggeri come le relazioni passate e il ricorso alla chirurgia estetica

Francesco Chiofalo sarà ospite a Belve stasera, martedì 14 aprile, in un’intervista sopra le righe, a tratti surreale, tanto da mettere spesso in difficoltà per le risate la conduttrice Francesca Fagnani. Nel programma di Rai 2, ideato e condotto dalla stessa Fagnani, l’ospite si racconta senza filtri: dal lavoro di influencer alla presunta «lobby dei comici», fino alla sua passione per la chirurgia estetica e alla dichiarata intenzione di candidarsi come sindaco di Roma.

Il bullismo e il tumore al cervello

Non mancano passaggi più intensi, in cui Chiofalo ricorda il bullismo subito durante gli anni scolastici e la paura legata alla scoperta di un tumore. Sul piano sentimentale e sessuale, la giornalista incalza con ironia: «Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: “famo trecentocinquanta”». E lui precisa: «E sono stato anche parsimonioso!», aggiungendo con tono provocatorio: «Mi chiamano Chiofalo il nero… non per il colore della pelle, diciamo che sono esuberante da quel punto di vista». Poi arriva una domanda: «Se potesse riportare in vita qualcuno, chi sceglierebbe e cosa gli direbbe?», gli chiede Fagnani. Lui però scherza e svia: «Intende una figura storica? Ma è una metafora o parliamo proprio di uno zombie?», scatenando le risate del pubblico, fino a evitare di rispondere davvero. A quel punto Fagnani, divertita, chiude con un sorriso: «Sa che c’è? Lasciamo stare».

Gli interventi estetici a «orecchie, naso, zigomi e denti»

Spazio anche a riflessioni più personali sul rapporto con il proprio aspetto e sugli interventi estetici. Alla domanda se abbia mai temuto di non riconoscersi dopo un’operazione, risponde: «Magari non mi riconoscevo». E ancora: «Volevo essere un principe azzurro… puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato». Quanto agli interventi, ammette: «Tanti che ho perso il conto: orecchie, naso, zigomi e denti… sembra che ho una tazzina di latte in bocca!». Nel finale, ribadisce l’intenzione di candidarsi a sindaco di Roma, illustrando alcune idee per la città, mentre Fagnani commenta divertita: «Ci mancava solo questa!». Nella stessa puntata saranno presenti anche Carlo Conti e Giulia Michelini (qui e qui, le anticipazioni di entrambi).

Foto: UFFICIO STAMPA JumpMedia | Francesco Chiofalo a Belve, 14 aprile 2026