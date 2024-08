Francesco Chiofalo bloccato in Italia: «Da quando ho cambiato colore degli occhi i miei documenti non sono più validi»

Una brutta disavventura, quella capitata all’ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo: l’influencer ha infatti deciso di recente di sottoporsi a un delicatissimo intervento per cambiare colore degli occhi, che da castani sono diventati azzurri. La rischiosa operazione è fortunatamente andata bene, ma adesso sta costringendo il giovane a fronteggiare non poche rogne burocratiche: i suoi documenti, infatti, continuano a riportare i suoi connotati originari, e non possono dunque essere considerati validi. «Purtroppo dopo essermi sottoposto all’intervento di cambio colore agli occhi non ho più i documenti validi e non posso ovviamente nemmeno più uscire dal Paese», si è lamentato Chiofalo in una storia su Instagram.

L’escamotage

«Sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzurri… Attualmente a livello burocratico e anagrafico non esiste in Italia una procedura che permette di modificare sui documenti il colore degli occhi – prosegue l’invettiva -. Per cui attualmente l’unico escamotage per modificare il colore degli occhi sui documenti “dovrebbe essere” quello di rifare totalmente tutti i documenti..». Ma non tutto è perduto: «Oggi vado all’anagrafe e alla mia circoscrizione (mi ha voluto per forza accompagnare mia madre) per capire se mi fanno rifare i documenti dichiarando che ho gli occhi azzurri», ha annunciato ancora Chiofalo.

Gli interventi

Seppur si mostra disincantato: «Non sono sicuro che sia possibile perché la cosa potrebbe andare in conflitto con il mio atto di nascita… staremo a vedere… Naturalmente mi auguro di risolvere la cosa al più presto…non posso stare senza documenti». Quella agli occhi è solo la più recente tra le numerose operazioni chirurgiche a cui ha fatto ricorso il volto televisivo. Che di recente è finito anche al centro delle critiche per aver dichiarato di volersi fare allungare le gambe. Un intervento che, oltre a essere pericolosissimo, in Europa è anche illegale. Per questo ha specificato di voler prima aspettare il via libera dell’Unione Europea.

Foto copertina: profilo Instagram di Francesco Chiofalo

