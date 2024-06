Francesco Chiofalo si cambia il colore degli occhi, e finisce in ospedale: «Che disastro, sono disperato» – Il video

«Che disastro, non ci vedo più bene». Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island noto come “Lenticchio”, è disperato dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale per un problema agli occhi. Il 35enne si era sottoposto a un’operazione chirurgica delicata, la keratopigmentazione anulare, che prevede l’applicazione di un nuovo pigmento nella cornea per cambiare il colore degli occhi. A seguito dell’intervento, che solitamente dura circa un’ora e viene eseguito con anestesia locale, qualcosa sarebbe andato storto. E a raccontarlo è lo stesso Chiofalo dai suoi canali social, dove tiene aggiornati i fan sulle sue vicende quotidiane. In una storia Instagram ha pubblicato un video che lo ritrae su una barella mentre viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Poi, il ricovero d’urgenza.

«Non vedo bene, mi voglio buttare di sotto»

L’ex volto di Temptation Island, il programma televisivo dove un gruppo di tentatori e tentatrici prova a mettere in crisi relazioni altrui, ha fatto una Tac. «Mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo, agitato. Che disastro. Mannaggia. Non vedo manco bene», ha detto in un video social. E dal suo profilo Threads ha aggiunto: «Questa sera è stata veramente pessima, sto malissimo e mi hanno ricoverato d’urgenza. Sono molto giù di morale. Spero si risolva la cosa al più presto e che vada tutto bene».

L’operazione agli occhi: da marroni ad azzurri

Chiofalo aveva deciso di cambiare il colore dei suoi occhi da marroni ad azzurri, scatenando non poche polemiche tra gli utenti che sottolineavano la pericolosità di un intervento che è tutto, fuorché necessario. Intimorito dalle critiche, il 35enne infatti aveva aspettato diversi giorni prima di mostrarsi al popolo feroce dei social. Poi, a distanza di qualche giorno, si è mostrato soddisfatto del suo intervento. Soddisfazione durata, però, ben poco, a causa del malore subito. Lenticchio non ha precisato che la corsa in pronto soccorso sia dovuta all’intervento agli occhi, ma le sue dichiarazioni e il contesto fanno di certo pensare a quello. Lenticchio era già noto alle cronache per essersi sottoposto a un’operazione per rimuovere un tumore al cervello, poco dopo la sua partecipazione al programma che lo ha reso famoso.

