Zeudi Di Palma a Belve, le accuse sulla sessualità: «Mi vedono così e non mi accettano». Che fine hanno fatto i soldi dei fan dopo la cacciata dal Grande Fratello – Il video

La stessa modella ammette di aver ricevuto fin troppo dai suoi fan, le Zeudiners, che giudicarono ingiusta la sua eliminazione dal reality all'epoca condotto da Alfonso Signorini. L'influencer e la sua adolescenza a Scampia e le accuse sulla «strategia» dietro la sua sessualità

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia 2021 e tra le streamer più seguite al mondo su Twitch, si siede di fronte a Francesca Fagnani nella prima puntata della settima stagione di Belve, in onda su Rai2 da martedì 7 aprile in prima serata. Insieme a lei, tra gli ospiti, anche Amanda Lear e l’attrice Micaela Ramazzotti. L’intervista parte subito con la questione del fondo da 50mila euro raccolto dalla sua fanbase dopo l’uscita dal Grande Fratello. Di Palma conferma di averlo ricevuto: «L’ho usato nel modo migliore», spiega.

Come ha speso i soldi della colletta dopo il Grande Fratello

Ma cosa ne ha fatto di quei soldi? L’influencer dice di aver investito il fondo raccolto dai suoi fan nello studio della recitazione. E poco l’hanno toccata le polemiche scatenate subito dopo l’eliminazione dal reality, quando lo stesso conduttore dell’epoca Alfonso Signorini giudicò un gesto di «fanatismo esagerato» quel fondo messo su dai “zeudiners”, che giudicavano quella eliminazione assurda. Alla domanda di Fagnani, che le chiede se non abbia provato disagio nell’accettare quella cifra, la modella ammette: «È troppo, certo», ma racconta di aver cambiato idea dopo le prime critiche, convinta che potesse essere un’occasione per crescere e, in futuro, restituire qualcosa.

Le accuse sulla sessualità: «Non sono pronti ad accettarmi»

Il confronto si sposta sulle polemiche legate all’accusa di aver usato in modo strategico la propria sessualità. Un tema che Di Palma definisce doloroso, sottolineando come il suo percorso di scoperta e accettazione sia durato anni, ignorato da chi l’ha criticata. «Le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile», dice alla conduttrice. Cresciuta a Scampia, racconta di essere stata consapevole del proprio orientamento già a 12 anni, ma di aver impiegato molto tempo prima di parlarne apertamente, frenata da quello che definisce il peso delle «catene sociali» e degli stereotipi con cui era cresciuta. A Fagnani, Di Palma si apre anche sull’adolescenza e sulla difficoltà di accettarsi in un contesto che descrive come chiuso. «A 14, 15 anni ero sicura ma non mi accettavo», confida, spiegando che la sua prima relazione è stata con un ragazzo, quasi per aderire a un copione che sentiva imposto dall’ambiente in cui viveva..

Il tatuaggio più assurdo

L’intervista si chiude con un momento più leggero. Fagnani e Di Palma, che è anche tatuatrice, scherzano sui prezzi dei suoi lavori. «I miei costi sono sempre stati alti, l’arte non ha prezzo», risponde l’ex Miss Italia prima di fissare il costo di uno scorpione medio a trecento euro. Poi lancia quella che si annuncia come la notizia della serata: «Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina all’ex di Chanel Totti».