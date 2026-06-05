Ucciso l’attore James Handy, in arresto il figlio della compagna

Il ragazzo ha chiamato il 911 dicendo: «Io sono il figlio dell'uomo, ho appena ucciso l'uomo del peccato»

L’attore americano James Handy è morto dopo essere stato accoltellato al petto a Los Angeles. La polizia ha fermato il figlio della compagna di Handy, Michael Gledhill, 44 anni. L’accusa è omicidio. La cauzione è stata fissata a 2 milioni di dollari, stando ai registri carcerari citati dai media Usa. Nato a New York, Handy aveva lavorato nel cinema e in televisione per decenni. È noto per il suo ruolo di disinfestatore nel film “Jumanji” del 1995. Più recentemente ha recitato nella parte del barista Jimmy nel film “Top Gun: Maverick” del 2022.

«Io sono il figlio dell’uomo»

Handy è apparso anche in alcune delle più famose serie televisive poliziesche, tra cui “NCIS: Los Angeles”, “The Closer” e “Cold Case”. Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione dopo che una persona aveva chiamato il 911 dicendo: «Io sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato». Secondo quanto riferito dalla polizia, Handy è stato trovato privo di sensi e accoltellato al petto nel giardino di casa. È stato trasportato in ospedale, dove è stato successivamente dichiarato morto.

«Ho appena ucciso l’uomo del peccato»

Per l’omicidio è stato arrestato Michael Gledhill, 44 anni, figlio della compagna dell’attore. Secondo la polizia, l’uomo avrebbe fermato personalmente gli agenti intervenuti sul posto, dichiarando di essere la persona che stavano cercando. Gledhill viveva nella stessa abitazione insieme alla madre e a Handy. Gli investigatori ritengono che si tratti di un episodio isolato e che non vi siano pericoli per la comunità, è stato precisato in un comunicato.