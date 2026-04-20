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Brigitte Nielsen a Belve, la lotta contro l’alcol e come è finita nella “black list” di Hollywood: «Stallone? A letto era più un coniglio…» – Il video

20 Aprile 2026 - 16:27 Cecilia Dardana
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brigitte nielsen belve
brigitte nielsen belve
L’icona degli anni ’80 approda nel salotto di Francesca Fagnani svelando i retroscena scioccanti del matrimonio con Sly («Era cattivo fisicamente e psicologicamente») e il sabotaggio della sua carriera. Dalla lotta contro l'alcol alla rissa sfiorata con Madonna: «Le ho dato una spinta»

«Stallone? A letto era più un coniglio…». Inizia con un fendente l’intervista di Brigitte Nielsen a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 21 aprile alle 21.20 su Rai2. L’attrice e modella danese, simbolo assoluto della bellezza anni ’80, non si è risparmiata, offrendo un ritratto inedito e a tratti brutale della sua vita privata e professionale, a partire dal turbolento legame con Sylvester Stallone.

«Mi ha distrutto la carriera»

Il matrimonio con la star di Rambo e Rocky, durato appena 19 mesi, viene descritto da Nielsen come un incubo iniziato già durante la prima notte di nozze: «Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare». Secondo il racconto dell’attrice, Stallone era «molto cattivo, psicologicamente e fisicamente» oltre che ossessivo, tanto da farla sentire costantemente in pericolo. Ma la vendetta dell’attore non si sarebbe fermata tra le mura domestiche. Alla domanda di Fagnani sull’influenza di Sly, così è soprannominato l’attore americano, nel suo percorso lavorativo, Nielsen risponde senza esitazione: «Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse». L’attrice ha poi accennato a segreti ancora sepolti dietro accordi di riservatezza: «Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto…».

La dipendenza e il “lavaggio del cervello”

L’intervista si fa poi più intima e dolorosa quando tocca il tema dell’alcolismo e dei momenti più bui, come le foto che la ritraevano in stato di alterazione in un parco di Los Angeles nel 2012: «Mi ha rotto mezza anima». Nielsen ha ricordato anche il tentato suicidio del 2003, un mix di ansiolitici e whisky ingerito per cercare «pace». All’origine di quel malessere ci sarebbe stato il rapporto con l’allora marito, definito «devastante»: «Mi aveva fatto il lavaggio del cervello. Sai, come l’ISIS. Non ero più me stessa».

La spinta a Madonna

Non sono mancati, tuttavia, i momenti più leggeri. Nielsen ha raccontato di una lite avvenuta in un club con la regina del pop, Madonna: «Continuava a pestarmi i piedi. L’ho guardata, questa miniatura di Madonna, e le ho dato una spinta». Oltre a Brigitte Nielsen, gli altri ospiti saranno Elettra Lamborghini e il rapper Shiva.

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