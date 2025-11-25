Martina Colombari in lacrime a Belve: «Non sono una super mamma, per mio figlio Achille ho fatto scelte dolorose» – Il video

L'ex Miss Italia non ha nascosto i momenti difficili passati da lei e dal marito Billy Costacurta

Martina Colombari è ospite di Francesca Fagnani nella quarta puntata di Belve. Eletta Miss Italia nel 1991, Colombari è stata negli anni modella, attrice e conduttrice, ma – come era prevedibile – la sua intervista si è concentrata molto sulla vita privata della donna, particolarmente segnata dalle difficoltà del figlio Achille, nato dall’amore tra l’ex reginetta di bellezza e il marito, l’ex calciatore Alessandro “Billy” Costacurta. Fagnani ha ricordato la diagnosi di Adhd ricevuta dal ragazzo, che nel corso degli anni si è fatto notare per un’adolescenza turbolenta, segnata da comportamenti violenti, uso di droghe, sette Tso, detenzione e il ricovero in una clinica in Svizzera.

Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta

Fagnani ha domandato a Colombari se il periodo difficile del figlio avesse più unito o allontanato la coppia: «Ci ha rafforzato come coppia, ma soprattutto come famiglia», ha spiegato, perché, «se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia». «Quando ci sono stati episodi gravi come si è comportata?», ha chiesto la giornalista. «Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente», risponde Colombari.

I momenti difficili di Colombari e Costacurta

Tutto questo ha inevitabilmente avuto delle conseguenze sulla famiglia. Fagnani ha riportato una dichiarazione di Costacurta: «In quei giorni ho scoperto la forza incredibile di mia moglie. Io ho avuto momenti terribili e lei è stata un gigante». Ma l’ospite ha ammesso di aver avuto lei stessa bisogno di aiuto in alcuni momenti e in quel momento le parti si sono invertite: «Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata». Come da copione, verso la fine dell’intervista, Fagnani ha domandato: «Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?». Un sospiro e gli occhi lucidi hanno reso tutta l’emozione di Colombari, che non se l’è sentita di rispondere.

L’amore con Alberto Tomba

Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per qualche momento più leggero. Sulla relazione avuta da giovanissima con lo sciatore Alberto Tomba l’ex Miss Italia ha rivelato: «È stato un amore. Se non fosse stato per il suo entourage sarebbe andata avanti anche di più». Fagnani le ha poi ricordato come nella sua autobiografia abbia scritto che dopo la storia con Tomba «ha volato di fiore in fiore come un’ape ebbra di miele». «Avevo vent’anni. Erano storielline…» replica Colombari. «Ma lei scrive anche – insiste ancora Fagnani – che dopo un anno definito sentimentalmente e sessualmente “da puledra a briglia sciolta” arriva, a 21 anni, a darle una calmata Costacurta». Enigmatica la risposta di Colombari: «Sì, ma le prime ginocchia me le sono sgretolate con mio marito, non con quelli prima. Aveva la moquette in casa». «Fa bene a specificarlo», ha chiosato a quel punto Fagnani con un sorriso.