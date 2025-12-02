Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Sabrina Salerno a Belve, la verità sulla storia di Berlusconi. Il padre scoperto a 12 anni e il vecchio amore: «Non dico chi è, ma riempie gli stadi» – Il video

02 Dicembre 2025 - 12:18 Giulia Norvegno
Sabrina Salerno a Belve
Sabrina Salerno a Belve
Ultima puntata di stagione per il programma di Francesca Fagnani, che ospita anche Fabio Fognini e Stefania Sandrelli

Sabrina Salerno ammette di dovere tanto a Silvio Berlusconi, con cui per anni il gossip raccontava di un flirt mai confermato dai due. Francesca Fagnani glielo ricorda nella puntata di Belve in onda oggi 3 dicembre alle 21.20 su Rai2, ultima di questa stagione. E la showgirl stavolta risponde in modo netto: «Non sono mai stata la sua amante». Poi spiega: «Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma Premiatissima. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente». Un riconoscimento pubblico che chiude definitivamente le voci su quella presunta relazione.

Il padre conosciuto a 12 anni: «Non volle riconoscermi»

Nello studio di Belve, Sabrina racconta anche il difficile rapporto con il padre, conosciuto solo a 12 anni: «Non ha voluto riconoscermi». Quando Fagnani le chiede se abbia chiesto il test del DNA, la showgirl risponde: «Non volevo, ma disse cose orrende su di me e così ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risultata sua figlia». Un momento che avrebbe dovuto essere liberatorio si è trasformato in un’altra delusione: «Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome». Un dettaglio che racconta molto sulla natura di quel legame mancato.

La protezione verso un padre assente

«Lo ha sempre protetto?» insiste Fagnani. E Salerno spiega: «Era un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza». Una risposta che lascia intendere come la showgirl abbia scelto di tutelare la figura paterna nonostante il dolore e le difficoltà vissute. Il padre, infatti, non solo non l’ha riconosciuta spontaneamente, ma ha anche cercato di mantenere nascosto il loro legame anche dopo la conferma del test del DNA. Un rapporto segnato dall’assenza e dalla negazione.

L’amore giovanile con un cantante famoso

A Francesca Fagnani, Salerno fa poi una sorprendente rivelazione sul suo passato: «Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica». La giornalista insiste: «Ci dica chi è». Ma la showgirl resiste: «No. È amatissimo, uno che fa gli stadi». Fagnani prova a indovinare: «Baglioni?». Sabrina, dopo una pausa e con un sorriso titubante, glissa: «Lei è tremenda Fagnani…». Una non-smentita che ha lasciato il pubblico con il dubbio e la curiosità su chi sia stato quel flirt giovanile.

