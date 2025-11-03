Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
CULTURA & SPETTACOLOBelveFrancesca FagnaniRaiTvVideo

Iva Zanicchi a Belve, la verità sulla pipì dietro al divano. I guai col fisco e la rivale Mina: «Perché è meglio che non torni in Italia» – Il video

03 Novembre 2025 - 16:55 Alba Romano
embed
iva zanicchi belve
iva zanicchi belve
La cantante è tra i protagonisti della seconda puntata. Le rivelazioni a Francesca Fagnani, dalla rivalità con Mina ai guai con il fisco

C’è anche Iva Zanicchi tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. Di fronte alla raffica di domande della giornalista, «L’aquila di Ligonchio» — come viene ancora chiamata da alcuni fan — si racconta, a partire da alcuni momenti più memorabili della sua carriera. Uno di questi è il famoso sketch, risalente agli anni Novanta in una puntata di Carramba che fortuna con Raffaella Carrà, in cui Zanicchi fu ipnotizzata per finta da un mago in diretta e si nascose dietro un divano per fare la pipì, o addirittura altro secondo alcuni fan. «Era tutto finto?», chiede Fagnani. «Sono una grande attrice, ho convinto tutti», rivela l’attrice.

La rivalità con Mina

Nel corso dell’intervista, Zanicchi parla anche della rivalità con altre grandi cantanti della sua epoca: «Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anni fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!». «È stata invidiosa?», le chiede Fagnani. «Invidia no, a volte ho provato rabbia», risponde Zanicchi.

I guai con il fisco

Di fronte alle domande di Fagnani, la cantante ammette anche di aver avuto qualche guaio con il fisco. «Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: 7 miliardi e 500 milioni», spiega Zanicchi. «Quelle però sono tasse, avrà guadagnato parecchio», insiste l’intervistatrice. «Guadagnavo, ma per 2 anni non mi hanno pagato l’Iva. Volevo donare me stessa ma non l’hanno accettato», ribatte ancora la cantante.

La previsione sul flop di «Ok, il prezzo è giusto»

Infine, Zanicchi lancia una frecciatina a chi condurrà Ok il prezzo è giusto, storico programma Rai condotto proprio dalla cantante e che tornerà nel 2026. «Le fa piacere che tornerà in Rai?», chiede Fagnani. «Come può esistere Ok senza Zanicchi? Ricordate: se fate Ok senza di me, sarà un flop tremendo», risponde lei. E a Fagnani, che conduce il suo programma sempre sulle reti Rai, non resta che sospirare: «Saranno contenti i dirigenti…».  

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

L’urlo di Zucchero: esce dalla top ten di incassi la sua società musicale. E nell’ultimo anno bilancio in rosso. Ora prova a rifarsi investendo in derivati

2.

Simon Cowell e i 600 milioni negati ai figli. Il testamento del padre di X Factor: «Andranno a chi ne ha più bisogno»

3.

Fiorello e la faccia massacrata di lividi e graffi: «Ho voluto fare il figo, poi… Un operaio mi ha detto: “Ti sei proprio rovinato”» – Il video

4.

Ballando con le stelle va avanti senza Andrea Delogu. Le parole di Milly Carlucci e l’applauso del pubblico: «Ti vogliamo ancora vedere sorridere»

leggi anche
francesca fagnani
CULTURA & SPETTACOLO

Francesca Fagnani prepara “Belve Nip”: lo spin-off di “Belve” dedicato alle persone comuni

Di Alba Romano
isabella-rossellini-belve
CULTURA & SPETTACOLO

Belve, Isabella Rossellini si racconta a Fagnani: «A 16 anni subii un abuso. Da mio padre un’eredità di sole 300mila lire. Il mio amore più grande? Lynch»

Di Ugo Milano
belve-fagnani-difende-rita-de-crescenzo-ospite
CULTURA & SPETTACOLO

Polemiche su Rita De Crescenzo a Belve, la reazione di Francesca Fagnani alle critiche: perché ha deciso di ospitare la tiktoker

Di Alba Romano
rita de crescenzo
CULTURA & SPETTACOLO

Il figlio a 13 anni, i guai con la droga, gli abusi subiti: la tiktoker Rita De Crescenzo si racconta a Belve. «Per la gente sono come una Madonna» – I video

Di Alba Romano