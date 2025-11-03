Iva Zanicchi a Belve, la verità sulla pipì dietro al divano. I guai col fisco e la rivale Mina: «Perché è meglio che non torni in Italia» – Il video

La cantante è tra i protagonisti della seconda puntata. Le rivelazioni a Francesca Fagnani, dalla rivalità con Mina ai guai con il fisco

C’è anche Iva Zanicchi tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. Di fronte alla raffica di domande della giornalista, «L’aquila di Ligonchio» — come viene ancora chiamata da alcuni fan — si racconta, a partire da alcuni momenti più memorabili della sua carriera. Uno di questi è il famoso sketch, risalente agli anni Novanta in una puntata di Carramba che fortuna con Raffaella Carrà, in cui Zanicchi fu ipnotizzata per finta da un mago in diretta e si nascose dietro un divano per fare la pipì, o addirittura altro secondo alcuni fan. «Era tutto finto?», chiede Fagnani. «Sono una grande attrice, ho convinto tutti», rivela l’attrice.

La rivalità con Mina

Nel corso dell’intervista, Zanicchi parla anche della rivalità con altre grandi cantanti della sua epoca: «Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anni fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!». «È stata invidiosa?», le chiede Fagnani. «Invidia no, a volte ho provato rabbia», risponde Zanicchi.

I guai con il fisco

Di fronte alle domande di Fagnani, la cantante ammette anche di aver avuto qualche guaio con il fisco. «Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: 7 miliardi e 500 milioni», spiega Zanicchi. «Quelle però sono tasse, avrà guadagnato parecchio», insiste l’intervistatrice. «Guadagnavo, ma per 2 anni non mi hanno pagato l’Iva. Volevo donare me stessa ma non l’hanno accettato», ribatte ancora la cantante.

La previsione sul flop di «Ok, il prezzo è giusto»

Infine, Zanicchi lancia una frecciatina a chi condurrà Ok il prezzo è giusto, storico programma Rai condotto proprio dalla cantante e che tornerà nel 2026. «Le fa piacere che tornerà in Rai?», chiede Fagnani. «Come può esistere Ok senza Zanicchi? Ricordate: se fate Ok senza di me, sarà un flop tremendo», risponde lei. E a Fagnani, che conduce il suo programma sempre sulle reti Rai, non resta che sospirare: «Saranno contenti i dirigenti…».