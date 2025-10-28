Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Polemiche su Rita De Crescenzo a Belve, la reazione di Francesca Fagnani alle critiche: perché ha deciso di ospitare la tiktoker

28 Ottobre 2025 - 16:31 Alba Romano
«Perché darle tutto questo spazio?» si chiedono diversi utenti sui social, contro la scelta di invitare su Rai2 un personaggio come l'influencer napoletana. La risposta della conduttrice sui social

La nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, debutta stasera, martedì 28 ottobre, con una puntata che ha già acceso il dibattito sui social. Al centro delle polemiche, la presenza tra gli ospiti di Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker napoletana seguitissima online ma spesso criticata per i suoi contenuti e per il suo linguaggio sopra le righe.

La polemica sui social prima della puntata

Sotto il post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma, dove sono state svelate le anticipazioni della puntata, numerosi utenti hanno manifestato il proprio dissenso per la scelta di invitarla. «Perché darle tutto questo spazio? Che decadenza…», ha scritto un utente, interpretando il pensiero di una parte del pubblico che considera inopportuno legittimare la figura social della tiktoker attraverso una trasmissione del servizio pubblico. 

La risposta di Fagnani in un post Instagram

Fagnani ha deciso di rispondere al commento, chiarendo le motivazioni dietro la sua scelta editoriale. «Perché non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa, perché ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate, ma la sua – piaccia o no – è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità», ha scritto la giornalista.

Il pensiero alla città di Napoli

La giornalista ha poi rivolto un pensiero speciale alla città di Napoli, spesso citata in relazione al fenomeno mediatico di De Crescenzo: «Per di più Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare le storie con lo stesso spirito», ha concluso Fagnani

