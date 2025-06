Massimo Bossetti a Belve Crime da Francesca Fagnani, la sua certezza di essere innocente e l’ergastolo per Yara: le risposte dal carcere su Rai2

Dopo il documentario su Netflix, sarà la prima occasione per il muratore bergamasco di parlare in Tv a lungo e in modo approfondito della sua vicenda. La condanna dopo i test del Dna e l'arma del delitto mai trovata. Che ruolo avrà Stefano Nazzi nel nuovo programma

Parlerà in Tv dal carcere di Bollate a Milano Massimo Bossetti, primo ospite del programma Belve Crime di Francesca Fagnani. Lo spin-off di Belve, prodotto da Fremantle, partirà dal prossimo martedì 10 giugno, al solito alle 21.20 su Rai2. Sarà l’occasione di ascoltare dalla viva voce dei protagonisti e colpevoli le vicende di cronaca nera che hanno segnato la storia recente italiana. Tra queste indiscutibilmente il delitto di Yara Gambirasio.

Bossetti e la convinzione di essere innocente

Bossetti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio nel 2010 della 13enne di Brembrate di Sopra, nella Bergamasca. Sia in Appello che in Cassazione è stata confermata la sentenza di colpevolezza emessa dalla corte d’assise di Bergamo. Nonostante tutto, Bossetti si è sempre dichiarato innocente. Sarà per lui la prima occasione per poter raccontare in modo approfondito la sua vicenda. Senza mai sottrarsi alle domande di Fagnani, in un confronto teso e serrato.

Che cosa farà Stefano Nazzi in Belve Crime

Nella formula del nuovo programma di Fagnani, ci sarà il giornalista del Post Stefano Nazzi a introdurre tutti gli ospiti. Che siano colpevoli o persone toccate dai casi di cronaca nera, Nazzi avrà il compito di tratteggiare le loro storie e raccontare con il suo stile le loro vite.