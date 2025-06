Lucrezia Lante della Rovere a Belve: «A casa giravano pistole ed eroina. La scena di sesso con Nanni Moretti? Felice di non averla fatta» – Il video

L'attrice si racconta a Francesca Fagnani: «I miei genitori litigavano furiosamente, una volta li ho visti inseguirsi con dei colli di bottiglia rotti»

C’è anche Lucrezia Lante della Rovere tra gli ospiti della quinta puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai Due, che andrà in onda martedì 3 giugno alle 21:20. Nel corso dell’intervista, l’attrice parla di lavoro, amore, ma soprattutto snocciola una serie di aneddoti sulla sua vita, vissuta sempre senza compromessi. A partire dal rapporto con la madre, Marina Ripa di Meana: «Si parlava di una donna che faceva gli scandali, aveva una vita in technicolor, era una vera diva. Non la giudicavo. Lei mi attaccava, voleva che fossi spregiudicata come lei, una sua copia. Era possessiva. Voleva manipolarmi, avermi per sé», spiega l’attrice.

L’infanzia e il rapporto con i genitori

Sempre a proposito della sua infanzia e adolescenza, Lante della Rovere ricorda come «a casa girava di tutto: pistole, sacchetti di cocaina, eroina». E i suoi genitori, Mariana Ripa di Meana e Franco Angeli, «litigavano furiosamente: una volta li ho visti inseguirsi con dei colli di bottiglia rotti. Mi paralizzavo dalla paura». «Sua madre ha raccontato che si prostituiva per procurare la droga ad Angeli, è vero?», domanda Fagnani. E l’attrice risponde: «Ma io non ci credo, a lei divertiva inventare di queste iperboli, le piaceva provocare. Mia madre soffriva del fatto che Franco facesse uso di eroina, fu uno dei motivi della separazione».

La scena di sesso (mancata) con Nanni Moretti

Nel corso dell’intervista, Lante della Rovere parla anche della mancata partecipazione al film Caos calmo e si dice «felice di non essere stata presa». Incalzata da Fagnani sulla scena di sesso tra Isabella Ferrari e Nanni Moretti, l’attrice aggiunge: «Erano brutti. Mi ricordo il sedere di Moretti. Era una scena forte, forse ci voleva un gran fico. Se proprio mi devo far prendere da dietro, allora vorrei Brad Pitt, non Nanni Moretti!». Dallo studio di Belve, Lante della Rovere confessa che gli amori della sua vita sono stati due: Luca Barbareschi e Giovanni Malagò. Sul primo, in particolare, racconta: «Ero affascinata da Luca. Poi c’erano le trasgressioni. Era una vita molto rock ‘n’ roll, ma quando è diventata troppo rock ‘n’ roll ho detto: “si salvi chi può”».