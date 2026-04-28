La Fenice, il sovrintendente contro Beatrice Venezi: «L’ho vista una sola volta in 7 mesi»

Nicola Colabianchi: cacciata perché non mostrava fiducia e stima nel personale del teatro

Nicola Colabianchi, sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, ha nominato direttrice musicale Beaatrice Venezi nel settembre 2025 e l’ha revocata il 26 aprile 2026. Segnalando le «reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del Maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale». Oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano spiega che le parole di Venezi a La Nación «mettevano in dubbio la credibilità e la competenza dell’orchestra e del teatro. Io prima ne ho preso le distanze, dopodiché la mia decisione non poteva che essere questa. La direttrice ha perso la sua posizione perché non mostrava fiducia e stima nel personale dell’istituzione».

Nicola Colabianchi e Beatrice Venezi

Colabianchi dice che quando si è sentito con lei «abbiamo lavorato per la nuova stagione e le attività che Venezi doveva svolgere in teatro. Non abbiamo parlato delle dichiarazioni, non sembrava necessario». Anche se ammette di averla incontrata una sola volta in sette mesi e insieme al sindaco Luigi Brugnaro. E aggiunge di non aver concordato con Alessandro Giuli la defenestrazione di Venezi «ma lo ringrazio per la fiducia istituzionale che conferma la correttezza di quanto fatto». Anche se si dispiace «che non si sia riusciti in tutto questo tempo ad avere un incontro preliminare con l’orchestra, la direzione di un’opera. Io lo volevo assolutamente, avevo fatto diverse proposte, ma non ci siamo riusciti».

L’incontro

E quando Leonardo Bison gli chiede chi ha rifiutato l’incontro, replica: «Diciamo che non ci sono state le condizioni. Un gesto di distensione avrebbe aiutato, un incontro professionale con l’orchestra, conoscitivo, sarebbe servito».