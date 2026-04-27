«Ormai è indifendibile»: così Giorgia Meloni ha dato l’ok al licenziamento di Beatrice Venezi

La premier dopo i casi Santanchè, Delmastro e Bortolozzi: chi sbaglia paga

«Ormai è indifendibile». È stata Giorgia Meloni in persona a dare il via libera definitivo alla cacciata di Beatrice Venezi dal teatro La Fenice. La premier l’ha sempre difesa anche nell’imbarazzo crescente, scrive oggi il Corriere della Sera. Ma dopo la sconfitta nel referendum ha cambiato linea: «Non difendo più nessuno, non metto più la mia faccia come scudo degli errori degli altri: chi sbaglia paga, con onestà e rigore». Il riferimento, chiaro, è a Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e Giusi Bortolozzi. E ha deciso che il governo si muove «a tutela dell’istituzione» e a scapito di «continue rivendicazioni eccessive e inutili».

Meloni e Venezi

E così l’addio di Venezi al teatro arriva alla fine di una serie di messaggi e telefonate. Protagonisti: Alessandro Giuli, Raffaele Speranzon (coordinatore di FdI in Veneto, nella città lagunare, tra l’altro, fra poco si vota), il capo dell’organizzazione di Via della Scrofa Giovanni Donzelli e il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi. Poi la nota delle 16.49 seguita da quella di Giuli. Una scelta «autonoma e indipendente» del sovrintendente ha una copertura che più politica non si può: «Completa fiducia». E così anche se Venezi ha diretto concerti persino durante le conferenze di FdI oltre che ad Atreju viene salutata. L’intervista a La Naciòn è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso.

Venezi e Buttafuco

E persino Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera che premiò Venezi ad Atreju, si dice «dispiaciuto» per l’epilogo e continua a sostenere che «il direttore ha un ottimo curriculum ma comprendo la scelta dolorosa del sovrintendente che deve garantire un clima sereno alla Fenice ormai compromesso, come ha sottolineato giustamente il ministro Giuli». Anche se rimane aperto il problema Biennale. Dove Pietrangelo Buttafuoco ha invitato i russi e ha fatto arrabbiare l’esecutivo.