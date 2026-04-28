Lucarelli contro l’attivista LGBTQIA+ Simone Alliva: «Così ha copiato il libro da un giornalista americano»

La firma del Fatto Quotidiano fa le pulci all'opera "Vertigine", ultima fatica del giornalista. «Cambiano solo i nomi e le città: Jeremy diventa Renato, Seattle diventa Roma»

Simone Alliva è un giornalista di Domani, attivista LGBTQIA+, autore di tre libri editi da Fandango. Selvaggia Lucarelli, nel suo blog Valetutto, analizza la sua ultima fatica “Vertigine”, uscito il 17 aprile. «Un’inchiesta sul ChemSex presentata come frutto di “testimonianze dirette” e “scrittura intima”. Nell’introduzione, l’autore scrive: “Ogni fatto, ogni parola, ogni gesto è vero”», spiega Lucarelli. «Peccato che molte di quelle storie, parole e gesti siano già state pubblicate nel 2017 da un giornalista americano, Michael Hobbes, in un articolo per Huffpost USA. Stessi virgolettati, stesse testimonianze, stessa bibliografia, stesse tesi», sottolinea la firma de Il Fatto Quotidiano.

Lucarelli sul libro di Alliva: «Cambiano solo i nomi e le città»

A corredo Lucarelli posta parti del libro e dell’articolo di Hobbes. Effettivamente uguali. «Cambiano solo i nomi (Jeremy diventa Renato, Adam diventa Antonio, Paihan diventa David) e le città (Seattle diventa Roma, San Francisco diventa Milano). Hobbes non viene mai citato. E come ciliegina, anche la copertina è identica a un altro libro italiano del 2021», spiega Lucarelli.

Il precedente

Ci sarebbe anche un precedente. Lo sottolinea su X il giornalista Carlo Canepa. «Anni fa scoprii che Simone Alliva aveva copiato intere frasi di articoli che avevo scritto per Pagella Politica. Di fronte all’evidenza aveva negato tutto, bloccandomi. Non mi stupisce, quindi, quanto ha scoperto Selvaggi

sul suo libro plagiato», scrive. Per ora il diretto interessato non ha replicato alle accuse.