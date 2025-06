Bianca Balti, il ritorno a Belve senza freni: «Scriverò un libro dal titolo “Come il pene mi ha guarita dal cancro”» – Il video

La top model ospite di Francesca Fagnani ha raccontato il suo ultimo anno, tra la malattia, il lavoro e le sue passioni intramontabili. Con un grazie a Dio per le doti del suo fidanzato

Bianca Balti torna tra le grinfie di Francesca Fagnani per la quinta e ultima puntata di Belve. L’intervista alla supermodella, già protagonista in passato del format, andrà in onda questa sera su Rai 2 e alternerà i momenti di ironia tagliente, tipici del programma, a momenti di forte intensità emotiva. Le prime anticpazioni svelano tra i temi trattati il cancro che ha colpito la super modella, il rapporto con i brand e il lavoro durante la malattia e altri più leggeri. Balti si lascia andare fin da subito: «Mi ha incastrata di nuovo!», scherza rivolgendosi alla conduttrice.

Bianca Balti: «Dio mi ha dato il pene migliore del mondo»

Francesca Fagnani, com’è solita fare, la incalza subito rievocando una celebre frase pronunciata nell’’intervista precedente: «Pregava Dio di alleviarla dall’attrazione per il pene… Dio l’ha ascoltata?». La risposta non si fa attendere: «Dio ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore del mondo», riferendosi ironicamente al suo attuale compagno. Poi rilancia: «Scriverò un libro dal titolo Come il pene mi ha guarita dal cancro». Un botta e risposta divertente, che Fagnani chiude con sarcasmo: «Si annuncia come un grande testo scientifico».

La forza interiore scoperta grazie alla malattia

Il tono cambia quando l’intervista tocca temi più personali. Bianca Balti racconta l’esperienza della malattia vissuta nell’ultimo anno: «È stato molto duro», ammette. Nonostante tutto, ha scelto di proseguire nel suo lavoro senza nascondersi. «Quando ho scoperto di essere malata, ho continuato a mostrarmi attiva, presente. Alcuni brand si sono un po’ sfilati, ma ora capisco che forse è stato anche per rispetto». La conduttrice le chiede se si aspettasse una maggiore solidarietà dal mondo della moda: «Volevo suscitare una risposta che non c’è stata. È arrivata solo dopo Sanremo». Eppure, Balti riesce a trovare un senso positivo nel dolore: «Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero». A proposito del successo, conclude: «Mi piace usarlo per trasmettere messaggi di forza. Per restare al top non basta essere belle: serve una luce speciale… o una fame che ti fa andare oltre tutto». Negli scorsi giorni la modella aveva denunciato le difficoltà nel reperire farmaci salvavita e come queste mancanze le impedissero di lavorare.

La fame per il successo

«Essere una top model, come lo è lei, non è come essere una modella: qual è la differenza?« chiede Fagnani. «Dipende. Alcune hanno una luce diversa e io appartengo a questa categoria – risponde Balti con un sorriso – o sennò devi avere una particolare fame. Pensando a certe mie colleghe che hanno raggiunto il top dico che avevano una grande grande fame e per cui sono state disposte a bazzicare, a fare, pur di rimanere al top». «Cosa le piace del successo?» domanda ancora Fagnani. «Di poter passare dei messaggi di forza, soprattutto nell’ultimo anno che è stato molto duro».