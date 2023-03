Bianca Balti, lo stupro subito a 18 anni: «Ero a un rave, l’ho rivisto dopo anni fuori da un Sert. Droghe? Provate tutte» – Il video

La modella Bianca Balti ha raccontato di aver subito una violenza sessuale appena maggiorenne. Nella puntata di Belve che andrà in onda su Rai2 questa sera, 7 marzo, alle 21.20, la modella ha rivelato a Francesca Fagnani che cosa le successe durante un rave, in una serata in cui aveva bevuto molto: «A 18 anni ho subìto uno stupro. Era a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza». La modella ha poi raccontato di non aver rivisto subito il ragazzo, ma di averlo «cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro». Balti dice di esserci riuscita solo dopo qualche anno, casualmente: «L’ho incontrato dopo anni, quando già facevo la modella, usciva da un Sert. Mi ha fatto piacere vederlo. Nella mia mente – ha aggiunto la modella – avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo amici». Balti parla apertamente anche delle dipendenze avute nel corso degli anni: «Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei. Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso. Avrei voluto morire, ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, allora ho detto “proviamoci”».

