Milly D’Abbraccio a Belve: «Oggi offro sesso a pagamento: scelgo io. Con internet sarei stata una diva planetaria» – Il video

L'attrice hard nel salotto di Francesca Fagnani: «Mi scopro lesbica e sono entrata in crisi: sono andata da una psicologa». Per la prima volta, la pornodiva rivela i contorni della sua scelta di incontri sessuali a pagamento con i fan

La pornodiva degli anni ’90 Milly D’Abbraccio si racconta a Belve, in onda martedì 6 maggio su Rai2 dalle 21.20. A Francesca Fagnani, D’Abbraccio, 60 anni, ripercorre la sua carriera nel mondo del cinema per adulti e dello spettacolo. Senza tralasciare nulla sulla sua vita privata, fino ai dettagli più intimi. E poi l’infnazia, con il padre pioniere dell’universo scambista. «Ha rivali?», le chiede Fagnani. «Nell’hard, no. I miei film sono i più belli in assoluto del cinema porno italiano: sono arrivata dopo Moana, giunonica, e Cicciolina, con la coroncina in testa. Io ho rotto gli schemi», replica l’intervistata che si definisce «pornodiva d’attacco, moderna» e «un’attrice prestata al porno» mentre «le altre non sapevano recitare». A proposito di Moana Pozzi, d’Abbraccio afferma: «L’hanno accusata troppe volte in vita e decantata molto da morta». «Troppo?», domanda Fagnani. «No. Però è inutile fare quelli che quando è in vita dicono “è una prostituta, una zoccola” poi quando muore dicono invece “è una santa!” Dopo la morte di Moana sono rimasta io l’ultima pornodiva». «Se avessi oggi fatto la pornodiva con Internet sarei diventata planetaria», aggiunge l’attrice.

«Dieci anni di relazione con due donne»

Nell’intervista, D’Abbraccio confida a Fagnani di avere amato «le persone sbagliate: in 60 anni – prosegue – ho avuto 10 anni di relazione con due donne. La parte sessuale ed erotica con le donne è meglio, ma nella vita sono più pesanti e ho detto torno con i maschi», rivela ancora la pornodiva. «A un certo punto, però, – prosegue – sono entrata crisi perché ho detto che non è possibile, sono una pornodiva rispettata, che cavolo!». «Cosa c’entra? Per lei stare con una donna non è rispettabile?», la incalza Fagnani. «Mi scoprono lesbica, è strano, non è possibile e sono entrata in crisi. E sono andata da una psicologa».

«Mio padre è stato uno dei primi scambisti in Italia»

Nello studio di Belve l’attrice dice alla giornalista che suo padre era «è stato uno dei primi scambisti in Italia» e «evidentemente mi ha trasferito qualcosa in particolare di erotico, ecco perché mi sono avvicinata al mondo dell’hard». Per la prima volta, l’attrice hard rivela, inoltre, i contorni della sua scelta di incontri sessuali a pagamento con i fan. «A un certo punto è nata questa cosa. Io decido, sono libera. Scelgo io: industriali avvocati, professionisti di un certo livello». «Ma come fa a saperlo, le scrivono su Internet!», obietta Fagnani. «Scelgo di incontrare persone al mio livello. Faccio una sorta di casting e scelgo le persone fortunate».

«Mi sono addentrata nel mondo delle escort»

A quel punto la giornalista le chiede se si «definirebbe una escort». «Diciamo che mi sono addentrata nel mondo delle escort perché ormai il sex symbol nell’immaginario erotico degli uomini non è più la pornodiva», la sua risposta. La giornalista le ricorda, infine, che «un po’ di tempo fa ha detto che stava pensando di buttarsi sul sadomaso…». «È vero. Se pensi che le persone ti pagano, anche 10 mila euro, per farsi maltrattare, per camminare per camminare quattro zampe, mangiare in una ciotola.. e poi ti pagano! Io due pensieri me li faccio, forse quasi quasi!», dice D’Abbraccio.