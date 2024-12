L’ex velina Thais Wiggers a Verissimo: «Con Mammucari tanti tira e molla. È difficile avere un dialogo con lui, a Belve lo hanno capito tutti»

La modella brasiliana ha raccontato a Silvia Toffanin la sua relazione con il conduttore televisivo: «Ha distorto la nostra storia»

«Ho capito che nel momento dell’intervista tutti hanno visto la persona con cui io provo a dialogare da 18 anni». L’ex velina brasiliana Thais Wiggers è tornata sulla tormentata intervista del conduttore Teo Mammucari al programma Belve di Francesca Fagnani. La modella ha raccontato a Verissimo la relazione, poi terminata, con Mammucari, il momento della separazione e lo scontro per la figlia Julia. Dopo la cattiva figura dell’ex compagno, l’aveva già provocato con «una frecciatina» su Instagram.

I problemi con Mammucari

L’amore è nato ai tempi di Striscia la notizia quando era velina insieme a Melissa Satta. Ha dovuto abbandonare la trasmissione perché ha scoperto di essere incinta di Julia. Con Mammucari c’era un grande amore: «Noi ci siamo veramente amati tantissimo, c’era molta passione, abbiamo due caratteri forti, non ci sonno mezze misure per noi ed è stata una storia turbolenta. Tanti tira e molla e alla fine la storia è finita. Ci siamo separati quando nostra figlia Julia aveva un anno e mezzo, io avevo 24 anni e sono rimasta in Italia, mi sono trasferita a Milano». Il momento della separazione è stato molto duro «perché non è stato facile essere mamma, poi ero giovane, straniera, lontana dalla mia famiglia. Però sono qui». Sul suo rapporto con Mammucari, ha aggiunto: «Noi abbiamo dei problemi, non riusciamo a dialogare, ma so che lui ha parlato della sua storia con i suoi genitori. Forse lui non voleva parlare di questa storia. Si è preso un anno sabbatico e ha annullato lo spettacolo teatrale? Ne sono felice. Lui ha preso la nostra storia e l’ha stravolta, ha cambiato il vissuto e io non ne sono felice. Ha preso tutto il bene della mia famiglia e l’ha cancellato».

Lo scontro per la figlia

Ma i rapporti tra i due si sono rotti in seguito ai problemi nati per la gestione della figlia. A Le Iene Mammucari aveva attaccato Thais, accusandola di averle portato via Julia per tre anni, facendola trasferire con sé in Brasile. «Io non ero d’accordo con le sue parole e gliel’ho detto. Purtroppo da ciò che dice si percepiscono dei miei comportamenti non veri. Posso provare tutto con un fascicolo di un avvocato, ma non è questo il posto adeguato», ha spiegato a Toffanin. La modella lamenta anche come viene descritta nello spettacolo teatrale dell’ex compagno: «Io vengo sempre dipinta come la cattiva perché la nostra storia è stata presa e travolta. Io so come stanno le cose, mia figlia sa come stanno le cose». Così quando è arrivata la figuraccia a Belve ha voluto dire la sua, dopo tutto il tempo passato a incassare. Wiggers non ha negato di aver portato in Brasile la figlia: «È stato ottimo per lei stare con la mia famiglia e conoscere le sue radici. So quello che stavo facendo, sono partita con mia figlia, non l’ho rapita, c’era la firma del padre sui documenti per la partenza. Lui è il padre di mia figlia e non sono venuta qui a parlarne male perché ha fatto tanto bene. In quel momento ho fatto la storia per dimostrare a tutti che non c’è dialogo con una persona così».