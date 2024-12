Jovanotti a Belve, dalla depressione della madre all’incontro con Berlusconi: «A San Siro facemmo la pipì uno accanto all’altro» – Il video

Il cantautore è tra gli ospiti dell'ultima puntata di "Belve": «Esco da un anno difficile, dopo l'incidente per me è tutto nuovo»

C’è anche Jovanotti tra gli ospiti dell’ultima puntata di Belve, in onda su Rai Due martedì 17 dicembre. Il cantautore è stato incalzato da Francesca Fagnani per ripercorrere i momenti salienti della sua vita, sia quelli più esaltanti sia quelli più difficili, per esempio la depressione di sua madre. «Ha detto che per tutta la vita ha cercato di farla ridere, c’è riuscito?», chiede la conduttrice. E Jovanotti risponde: «Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere. Notavo in lei tristezze che mi hanno formato molto». Il cantautore racconta poi il grande dolore per la perdita del fratello: «Quando è morto a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere».

Jovanotti, l’incidente in bici e la malattia della figlia

Nell’intervista a Belve, Jovanotti rivela di uscire «da un anno difficile. Per me è tutto nuovo, devo capire come stare dentro questo corpo nuovo». Il riferimento è innanzitutto all’incidente in bici a Santo Domingo, quando il cantautore si fratturato femore e clavicola. «Mi sono sentito disorientato completamente. Avevo perso i miei colori, avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour», rivela Jovanotti. E sempre a proposito di salute, Fagnani gli chiede anche della malattia della figlia, che qualche anno fa ha rivelato sui social di aver avuto un tumore. «Come ha reagito?», chiede Fagnani a Jovanotti. E lui: «Ho reagito cercando di tirare fuori tutta la forza che avevo per essere un punto solido accanto a lei e accanto a sua madre».

L’incontro con Berlusconi e il flirt con Valeria Marini

L’intervista prosegue e c’è spazio anche per aneddoti divertenti, a partire dall’incontro con Silvio Berlusconi. «Vi siete incontrati e poi siete andati a vedere il Milan», ricorda Fagnani. «Sì – conferma Jovanotti – con l’elicottero da Arcore. Lui ha sfoderato tutto il suo repertorio. Poi mi disse: dobbiamo fare la pipì insieme sennò il Milan perde! Così io e Berlusconi abbiamo fatto la pipì vicini, uno accanto all’altro». «È stato un bel momento?», scherza la giornalista. «Bellissimo, memorabile. Però mi disse anche: “Leggi, leggi libri, leggi tutto”. E io quel consiglio poi l’ho seguito», racconta Jovanotti. Infine, si parla anche del presunto flirt del cantautore con Valeria Marini. Un tema che Jovanotti non sembra voler affrontare: «Sono un uomo elegante, non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei…».