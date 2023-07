Grave incidente in bici per Jovanotti a Santo Domingo, fratturati femore e clavicola: «Un male assurdo ma sono vivo» – I video

Incidente in bici per Jovanotti. Lorenzo Cherubini, 56 anni, si trovava in Repubblica Dominicana e stava facendo un giro in bici da corsa quando si è scontrato contro uno spartitraffico a centro strada, secondo quanto raccontato dall’artista su TikTok: «Ho fatto un gran volo in bici. Temo di essermi rotto qualcosa..ho fatto un volo bastardissimo, non ho visto il rallentatore del traffico. Mi sa che mi son rotto qualcosa sul bacino visto che non riesco a stare in piedi. Sono volato alla grande. Sono in repubblica Dominicana ospite di un amico…mi son portato la bici, al terzo giorno sbam…». L’incidente ha causato la frattura di una clavicola, del bacino e del femore, in tre punti. L’artista dovrà essere operato, dopodiché dovrà intraprendere un lungo percorso di riabilitazione. «Mi sono rotto sicuro una clavicola e anche il bacino. La frattura sulla clavicola è scomposta… mi sono rotto il femore in tre punti. Un male assurdo», ha spiegato l’artista. Nel video pubblicato si vedono poi le immagini in ambulanza e dall’ospedale: «Domani forse lunedì mi operano. Il mio uomo in Romagna, Fabrizio Borra, ha visto le lastre. Mi devono mettere un chiodo di titanio». Ma Jova non si perde d’animo e ringrazia il personale medico-sanitario che l’ha soccorso: «Sono vivo… e poi i dominicani sono stati fantastici, mi hanno anche offerto un cocco mentre arrivava l’ambulanza».

