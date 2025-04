Sabrina Impacciatore a Belve: «Droghe? Provate tutte. Mi sono sentita spesso trans. Un cantautore mi chiese se avevo il c***o» – Il video

L'attrice sarà ospite nel salotto di Francesca Fagnani martedì 29 aprile: «Per una notte sono stata innamorata di una donna»

Sabrina Impacciatore sarà la prima ospite della quinta stagione di Belve. Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani torna domani 29 aprile, dopo lo stop forzato di martedì scorso per la morte di papa Francesco. L’attrice romana si è raccontata svelando i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita. Un viaggio che parte dalla sua città, Roma, e approda fino a Hollywood con la serie The White Lotus. Alle domande di Fagnani, anche le più scomode, l’attrice risponde con sincerità: «Ha avuto esperienze con le droghe?», chiede la giornalista. «Sì, ne ho provate tantissime: le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto» ammette scherzando Impacciatore. «Cosa ha provato?», indaga ancora Fagnani. «Nove ore di trip non posso raccontarle», replica l’attrice. «Una volta per esempio – continua – ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d’anni».

«Mi sento transessuale»

Poi il passaggio a temi più intimi. Rispondendo a Fagnani, Impacciatore dice di «sentirsi da sempre transessuale». Per molti anni ha pensato di essere un maschio: «Una sensazione di essere trans, cioè di essere tutto e non una cosa definita – afferma -. Una volta un cantautore famoso mi ha fatto la corte per moltissimi mesi. Io, che sono un po’ all’antica, non sentivo di dover corrispondere. E lui un giorno ci ha provato per l’ennesima volta e io gli ho detto scusami non me la sento. E lui mi ha detto: Sabrina guarda per me non è un problema, se c’hai il c***o dimmelo». Nella lunga intervista, l’attrice ammette inoltre di essersi innamorata di una donna: «È stata una notte sola – racconta – Poi il giorno dopo lei mi ha chiamato 11 volte e io ho detto no. Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia», conclude. Oltre all’attrice romana, tra gli ospiti della prima puntata di martedì ci sono Marcell Jacobs, e Nathalie Guetta.